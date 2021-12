Apple AirPods Max: l'offerta super di oggi a un prezzo imperdibile

Chi l’ha detto che Apple sa fare solo smartphone o laptop. Da tempo, infatti, la casa di Cupertino si è ritagliata uno spazio anche nel mondo degli auricolari e delle cuffie, sia acquistando Beats by Dr. Dre sia mettendosi “in proprio" e realizzando una linea di prodotti con il logo della Mela morsicata. Stiamo parlando, ovviamente, delle AirPods, cuffie wireless per iPhone (e non solo).

Dopo esser riuscita a imporsi nel settore degli auricolari senza fili grazie a prodotti caratterizzati da una qualità audio molto elevata, a metà 2021 Apple ha voluto inserirsi in un settore di mercato in forte espansione: quello delle cuffie over ear con cancellazione del rumore attiva. Nascono così le AirPods Max, un prodotto di assoluta qualità oggi disp0nibili su Amazon (nelle colorazioni Grigio siderale, Celeste e Rosa) quasi al prezzo più basso di sempre. Un’offerta incredibile, che permette di risparmiare oltre 180 euro sul prezzo di listino per una delle migliori cuffie wireless e con cancellazione del rumore oggi disponibili sul mercato.

Apple AirPods Max, caratteristiche e funzionalità

Così come accaduto alcuni anni fa con gli auricolari AirPods “normali", con le AirPods Max la casa di Cupertino ha voluto imprimere la sua impronta e il suo stile anche nel mondo delle cuffie over-ear. Anche se a un’occhiata distratta possono sembrare uguali a ogni altro paio di cuffie con padiglione, le AirPods Max sono caratterizzate da un design esclusivo ed ergonomico pensato per migliorare l’esperienza d’ascolto di chi le indossa. Tanto i cuscinetti (fatti in memory foam) quanto l’archetto, infatti, sono stati progettati per “avvolgere" la testa delle persone e creare così un isolamente acustico totale.

Alla perfezione nel design, i tecnici e gli ingegneri del suono Apple hanno voluto abbinare anche una qualità audio senza confronti. I due chip audio H1 (uno per ogni padiglione) gestiscono alla perfezione la riproduzione del flusso sonoro sfruttando l’audio computazionale, mentre i driver presenti nei padiglioni (progettati appositamente da Apple per le sue cuffie senza fili) sono pensati per ridurre al minimo la distorsione da un estremo all’altro dello spettro sonoro percepibile. In questo modo, sarà possibile ascoltare bassi profondi e ricchi e alti cristallini e nitidi.

Il sistema di cancellazione del rumore attivo, invece, basa la sua “forza" su una schiera di ben 8 microfoni pronti a intercettare ed eliminare anche il più piccolo dei fruscii. Degli otto microfoni, sei sono rivolti verso l’esterno a captare il rumore ambientale, mentre due sono rivolti verso l’interno per misurare i suoni che arrivano all’orecchio. In questo modo, le AirPods Max sono in grado di isolarci completamente dal mondo esterno e regalare un’esperienza d’ascolto impareggiabile.

Per controllare il tutto, possiamo utilizzare la Digital crown, grazie alla quale impostare il volume con estrema precisione, rispondere alle chiamate in arrivo e attivare Siri, per fare ricerche vocali e interagire con il nostro telefono. La batteria a lunga durata, infine, assicura 20 ore di riproduzione audio (con cancellazione del rumore attivata), mentre basta una ricarica di 5 minuti per avere autonomia sufficiente ad ascoltare musica per altri 90 minuti.

Apple AirPods Max in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come accennato, le cuffie a padiglione della Mela morsicata sono una delle offerte top di oggi su Amazon, con uno sconto che le porta a sfiorare il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos. Grazie alla riduzione del 29% sul prezzo di listino, infatti, costano 444,90 euro, con un risparmio di oltre 180 euro rispetto al prezzo normale. Inoltre, in fase di acquisto potrete scegliere di pagare in cinque rate a tasso zero (88,89 euro ogni rata) con il pagamento rateale di Amazon.

Cliccando sul banner ed entrando nella pagina prodotto il prezzo è quello scontato di 444,90.

