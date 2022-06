Apple AirPods Max, prezzo crollato: sconto mai visto prima

Dopo aver innovato e cambiato completamente faccia al settore degli auricolari wireless in-ear, Apple ha voluto fare lo stesso anche con le cuffie over-ear, lanciando da oramai più di un anno le AirPods Max. Un vero concentrato di tecnologia, con le migliori componenti che troviamo sul mercato e che l’azienda di Cupertino ha utilizzato anche sulle AirPods Pro. Il settore delle cuffie over-ear è molto affollato: le cosiddette “cuffie con padiglioni" sono tra le più amate dagli utenti perché offrono la massima comodità e anche un’ottima resa audio.

Anche il prezzo delle AirPods Max è in pieno stile Apple, ossia ben più alto rispetto a quello dei principali competitor. Oggi, però, le cuffie top di gamma di Cupertino sono in super offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 36% che fa risparmiare più di 220€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero. Uno sconto del 36% è già elevato di per sé, ma assume ancora più valore se parliamo di un dispositivo Apple, che solitamente troviamo in offerta con sconti che non superano il 20%. Non c’è una data di scadenza e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

AirPods Max, le caratteristiche e le funzionalità

Le AirPods Max sono la naturale evoluzione delle cuffie in-ear che da oramai diversi anni Apple progetta e lancia sul mercato. Le dimensioni maggiori hanno permesso agli ingegneri di osare ancora di più e di dotare le AirPods Max di un driver audio ad alta fedeltà che assicura bassi e alti di ottima qualità. Anche il design e i materiali utilizzati per rivestire i padiglioni auricolari sono stati pensati per avere il massimo del comfort e per avvolgere completamente la persona.

Non mancano le funzionalità più ricercate dagli utenti, come ad esempio la cancellazione attiva del rumore che può essere attivata in qualsiasi momento o situazione. Le AirPods Max sono dotate di sei microfoni rivolti verso l’esterno che rilevano il suono dell’ambiente circostante e di due microfoni interni per misurare i suoni che arrivano all’orecchio. In questo modo è in grado di eliminare qualsiasi disturbo possa inficiare l’ascolto dei propri brani preferiti o le chiamate di lavoro. Presente anche la modalità Trasparenza che al contrario permette di ascoltare tutti i rumori presenti nelle nostre vicinanze.

Altra novità introdotta da Apple nelle sue cuffie premium è l’audio computazionale, reso possibile anche dal potente chip Apple H1 progettato appositamente per le cuffie. L’audio spaziale e l’equalizzazione attiva, invece, regolano il suono in base alla posizione della testa per un audio veramente a 360 gradi. Infine, come tutti i prodotti Apple, c’è il supporto a Siri: basta “chiamare" l’assistente personale per avere una risposta su qualsiasi domanda. Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia di circa 20 ore.

AirPods Max in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Calo di prezzo, minimo storico e miglior prezzo web per le AirPods Max, le super cuffie wireless di Apple. Oggi le troviamo su Amazon a un prezzo di 399,90€ con uno mega sconto del 36% che fa risparmiare quasi 230€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero: 5 rate da 79,98€ al mese. Come tutti i prodotti dell’azienda di Cupertino disponibili sul sito di e-commerce, la spedizione viene curata direttamente da Amazon e avviene in tempi molto rapidi. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Le colorazioni disponibili sono due: celeste e rosa.

AirPods Max – celeste

AirPods Max – rosa