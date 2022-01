Apple AirPods di nuovo al minimo storico: la miglior offerta di oggi

Quando si parla di cuffie in-ear top di gamma, uno dei punti di riferimento sono le AirPods di Apple, diventate oramai un vero e proprio status symbol. Gli auricolari dell’azienda di Cupertino sono arrivati oramai alla terza generazione e ogni versione ha portato sul mercato novità sempre molto interessanti. Per chi vuole acquistare le cuffie Apple e sta aspettando il momento giusto, oggi è il vostro giorno fortunato: le AirPods di terza generazione sono in offerta su Amazon al minimo storico a 179€, il 10% in meno rispetto a quello di listino. E le si può pagare anche a rate a tasso zero.

Tra le nuove caratteristiche che troviamo su queste cuffie bluetooth Apple c’è l’audio spaziale, che rileva in modo dinamico la posizione della propria testa e adatta il suono, per farci vivere un’esperienza cinematografica. Non manca un driver dinamico per avere un suono sempre perfetto e dei microfoni che eliminano il rumore esterno per dare la possibilità di fare chiamate con una voce sempre chiara e forte. Migliorata anche l’autonomia rispetto al passato.

Apple AirPods terza generazione: le caratteristiche tecniche

Rispetto alle cuffie della precedente generazione, le Apple AirPods 3 integrano nuove tecnologie che migliorano la qualità dell’audio e della voce durante le chiamate. La caratteristica principale è l’audio spaziale, che permette di immergersi completamente nell’ascolto dei propri brani preferiti. Ma non solo: grazie a questa tecnologia si ha un’esperienza d’ascolto tridimensionale anche con film, serie TV e concerto. Le AirPods rilevano dinamicamente la posizione della testa e adattano il suono.

Nuovo è anche il driver dinamico, potenziato da un amplificatore custom. I bassi sono sempre molto profondi, mentre gli alti sono cristallini. L’equalizzazione del suono, invece, si adatta alla conformazione del proprio orecchio e adatta la frequenza degli alti e dei bassi. Non è presente la cancellazione attiva del rumore, ma i microfoni integrati riescono a eliminare i suoni esterni (soprattutto il vento) durante le chiamate, in modo da avere una voce sempre chiara e forte.

Sulla scocca delle cuffie è presente anche un sensore di pressione per controllare facilmente la riproduzione dei brani e della musica. Le AirPods di terza generazione sono anche impermeabili all’acqua e al sudore. Sul fronte dell’autonomia c’è stata un grande passo in avanti: le cuffie assicurano fino a 30 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica (con una sola carica l’autonomia è di 6 ore). Le cuffie wireless Apple si connettono in pochi secondi con qualsiasi dispositivo della mela morsicata ed è possibile “chiamare” Siri in ogni momento.

Apple AirPods terza generazione in offerta: prezzo e sconto

Oggi 21 gennaio troviamo le AirPods di terza generazione in offerta su Amazon a 179€, il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è del 10%, per un risparmio sul prezzo consigliato di 20€. Può sembrare uno sconto di piccole dimensioni, ma si tratta sempre di cuffie top di gamma e di un prodotto Apple, che solitamente si svaluta molto lentamente. Amazon offre anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 35,80€ al mese. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce. Per il reso ci sono i classici 15 giorni da quando lo si acquista.

