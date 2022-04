Apple AirPods in offerta speciale: oggi costano pochissimo

Un prodotto Apple con uno sconto del 30% e con un prezzo di poco superiore ai 100€ lo si vede raramente. Ancora di più se questo dispositivo è tra i più desiderati e venduti sui siti di e-commerce. Stiamo parlando delle Apple AirPods di seconda generazione, le cuffie Bluetooth tra le più iconiche che troviamo in commercio. E anche con un ottimo rapporto qualità-prezzo visto l’offerta che troviamo oggi su Amazon. Infatti le AirPods sono disponibili a un prezzo di 104,30€, uno dei più bassi degli ultimi mesi e vicinissimo al minimo storico. Lo sconto è di ben il 30% e si risparmiano quasi 50€ rispetto a quello di listino.

Sebbene siano sul mercato da oramai un po’ di tempo, le AirPods di seconda generazione sono ancora affidabili e svolgono il loro lavoro alla perfezione. La qualità del suono è di livello altissimo e sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche con quelli Android. Con i dispositivi Apple, logicamente, il collegamento è molto più veloce e bastano pochissimi secondi e un tap sullo schermo. Il merito è anche del chip Apple H1 che assicura una velocità di connessione elevatissima e la possibilità di “chiamare" Siri in qualsiasi momento. Come capita spesso con le offerte sui prodotti Apple potrebbe terminare da un momento all’altro: se volete approfittarne dovete essere molto veloci. Anche perché al momento le Apple AirPods di seconda generazione sono il prodotto più venduto su Amazon.

Apple AirPods seconda generazione: la scheda tecnica

Il loro design iconico è stato scopiazzato un po’ da tutti e le AirPods hanno fatto diventare le cuffie Bluetooth un prodotto di massa. Su Amazon troviamo in offerta le Apple AirPods di seconda generazione che, sebbene siano sul mercato da un po’ di tempo, restano ancora tra le migliori. Non sono un dispositivo premium, ma hanno tutte le caratteristiche tipiche dei prodotti top di gamma.

Le Apple AirPods di seconda generazione assicurano un ottimo suono: i bassi sono molto potenti e gli alti sono cristallini. L’azienda di Cupertino ha dotato le cuffie anche del chip Apple H1 che ritroviamo in altri modelli ben più costosi. Il chip migliora la velocità di collegamento con smartphone e computer: si collegano ai dispositivi in pochissimi secondi e in modo stabile, ed è possibile anche attivare Siri utilizzando semplicemente la propria voce. Infatti, basta dire “Ehi Siri" senza togliere l’iPhone dalla tasca per ascoltare i messaggi ricevuti, fare delle chiamate, cambiare brano oppure chiedere delle indicazioni.

Le cuffie wireless di Apple sono ottime anche per fare le chiamate: sono in grado di capire quando stai facendo una chiamata ed escludono i rumori di fondo per un suono più chiaro della propria voce. Ottima anche la batteria: con un solo ciclo di ricarica è possibile utilizzarle ininterrottamente per circa 5 ore, mentre grazie alla custodia di ricarica l’autonomia arriva fino a 24 ore. Possono essere utilizzate anche per giocare, grazie a tempi di latenza bassissimi.

Apple AirPods seconda generazione in offerta: prezzo e sconto

Una super offerta per uno dei prodotti più venduti e desiderati su Amazon. Oggi troviamo le AirPods di seconda generazione a un prezzo di 104,30€ con uno sconto del 30% che fa risparmiare quasi 50€. C’è anche la possibilità di pagarle a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’offerta è davvero molto attraente: trovare un paio di cuffie Apple a questo prezzo è davvero un’occasione da non farsi sfuggire. Inoltre, ci sono anche 30 giorni di tempo per fare il reso.

Apple AirPods seconda generazione