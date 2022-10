Apple AirPods Pro, a questo prezzo sono da comprare subito: sconto incredibile

Nati dall’esperienza e dai feedback accumulati grazie alle Apple AirPods di prima e seconda generazione, le AirPods Pro possono essere considerate come la "naturale evoluzione" di uno dei prodotti di maggior successo del colosso della Mela morsicata.

Le cuffie true wireless della Casa di Cupertino, tra le offerte top di oggi su Amazon, garantiscono un’esperienza d’ascolto completamente nuova. Rispetto alla versione "normale", la qualità audio è stata ulteriormente migliorata, mentre le avanzate tecnologie di cancellazione del rumore consentono di ascoltare musica nel silenzio più assoluto. E grazie alla custodia di ricarica MagSafe, sarà possibile ricaricarle in modalità wireless ogni volta che si vorrà. Da non sottovalutare, poi, la possibilità di comprare le AirPods Pro a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Apple AirPods Pro di prima generazione: caratteristiche e funzionalità

Le Apple AirPods Pro offrono un’esperienza di ascolto con un livello di qualità mai provato prima. Merito degli accorgimenti nel design e, soprattutto, dei nuovi componenti appositamente progettati. Il nuovo driver, insieme all’amplificatore ad alta gamma dinamica e al chip H1, sono in grado di ottimizzare in tempo reale il flusso audio, per offrire sempre un suono di qualità superiore.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore, poi, consente di ascoltare la propria musica preferita senza che interferenze provenienti dall’esterno possano disturbarci. Merito del set di microfoni che captano rumori provenienti sia dall’ambiente esterno sia dall’interno dell’orecchio: in questo modo, le AirPods Pro possono generare un segnale opposto che li annulli. Ciò non vuol dire che saremo completamente isolati dal mondo esterno: sarà sufficiente tenere premuto il sensore di pressione per attivare la modalità Trasparenza e poter così interagire con chi ci è vicino.

Grazie al set di gommini in tre differenti misure, le AirPods Pro calcheranno alla perfezione all’interno di qualunque orecchio. Sarà sufficiente trovare quelli della grandezza giusta e montarli sull’auricolare per evitare ogni tipo di interferenza esterna e indossare gli auricolari nel comfort più assoluto.

La nuova batteria montata dagli auricolari senza fili di Apple assicura fino a 4 ore e mezza di ascolto senza interruzioni, mentre con la custodia di ricarica l’autonomia arriva fino a 24 ore. E grazie al sistema di ricarica rapida, sarà sufficiente tenere gli auricolari per una manciata di minuti all’interno della custodia MagSafe per avere un’ora di autonomia in più.

Apple AirPods Pro a rate su Amazon: sconto e offerta

Basta dare uno sguardo allo sconto garantito da Amazon per comprendere come mai le AirPods Pro sono tra le migliori offerte di oggi. Gli auricolari senza fili della casa della Mela morsicata possono essere acquistate con uno sconto del 22% che fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi degli ultimi mesi. Le AirPods Pro costano 219,00 euro, con un ribasso sul prezzo di listino di ben 60 euro.

Gli utenti iscritti a Prime possono poi approfittare del pagamento a rate a tasso 0 di Amazon, che permetterà di pagare le AirPods Pro 43,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple AirPods Pro di prima generazione, con cancellazione del rumore, audio spaziale e ricarica MagSafe