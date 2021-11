AirPods Pro, le cuffie Apple in offerta al minimo storico su Amazon

Prezzo più basso di sempre oggi 11 novembre per le cuffie wireless AirPods Pro, il modello top di gamma di Apple per quanto riguarda gli auricolari in-ear. Su Amazon sono disponibili a 218,99€, 60€ in meno rispetto al prezzo di listino (sconto del 22%). Il sito di e-commerce offre anche la possibilità di acquistarle con 5 rate mensili a tasso zero (43,80€ al mese).

Le cuffie Apple AirPods Pro montano un driver audio progettato appositamente per garantire un’ottima qualità audio e integrano il chip H1 che le rende semplici da utilizzare. Gli auricolari si accoppiano con i dispositivi Apple in pochissimi secondi, ma possono essere utilizzate facilmente anche con smartphone e tablet Android. Non manca la tecnologia della cancellazione attiva del rumore, ma è presente anche una modalità Trasparenza che permette di avere il controllo su quello che accade all’esterno. Il modello in offerta su Amazon comprende anche la custodia MagSafe che assicura un’autonomia fino a 24 ore.

AirPods Pro: caratteristiche tecniche

Le Apple AirPods Pro sono il modello top di gamma dell’azienda di Cupertino per quanto riguarda le cuffie wireless in-ear. Rispetto alle classiche AirPods hanno un design leggermente diverso, con dimensioni più contenute. Il comfort è assicurato dai cuscinetti in silicone, disponibili in tre diverse taglie che si adattano alla forma dell’orecchio.

Passando agli aspetti più tech, gli auricolari Apple AirPods Pro integrano una tecnologia di cancellazione attiva del rumore grazie alla presenza di due microfoni, uno interno uno esterno, che isolano completamente la persona. Se, invece, si è in strada e si sta camminando, è disponibile la modalità Trasparenza che permette di ascoltare cosa sta accadendo all’esterno e di schivare eventuali pericoli. Invece, la funzione "Amplificazione conversazioni" ti permette di ascoltare la voce della persona davanti a te aiutandoti a sentirla meglio.

Sul fronte audio, le cuffie AirPods Pro montano un driver progettato appositamente per rendere al meglio sia con le frequenze più alte, sia con quelle più basse. Inoltre, il suono si adatta in base alla forma dell’orecchio. Sulla scocca è presente anche un sensore di pressione che permette di rispondere velocemente alle chiamate, oppure di cambiare musica. C’è anche il supporto all’assistente vocale Siri. Infine, sono resistenti sia all’acqua sia al sudore.

La batteria ha un’autonomia fino a 24 ore grazie alla presenza della custodia MagSafe. Il setup è molto semplice e immediato: con i dispositivi Apple bastano pochissimi secondi.

AriPods Pro con custodia MagSafe in offerta: quanto costano

Per gli AirPods Pro si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon: 218,99€ con uno sconto di 60€ sul prezzo di lancio (-22%). Amazon permette anche di acquistarle a rate a tasso zero (5 rate mensili da 43,80€): per farlo basta selezionare l’apposita opzione in fase di acquisto. Inoltre, come succede per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni che precedono il Black Friday, il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2022

AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale su tutte le offerte del Black Friday, clicca qui e iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte.