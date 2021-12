Apple AirPods Pro in offerta con uno sconto incredibile su Amazon

Per gli appassionati dei prodotti Apple questi ultimi giorni sono molto interessanti. Come vi abbiamo raccontato in diversi articoli, molto prodotti dell’azienda di Cupertino sono in offerta su Amazon a prezzi mai visti e con sconti incredibili. Dall’Apple Watch 7, passando per l’iPhone 12 e arrivando fino all’iPhone 13. E da oggi sono in offerta su Amazon anche le AirPods Pro, le cuffie wireless in-ear top di gamma di Apple. E lo sconto è davvero importante: ben il 32% sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di acquistarle a rate a tasso zero.

Le AirPods Pro sono uno dei modelli di auricolari più avanzati lanciati negli ultimi anni da Apple. All’interno ci sono le migliori componenti disponibili sul mercato, a partire dal chip H1 progettato direttamente dall’azienda di Cupertino per assicurare una qualità audio elevatissima e una bassa latenza. Le cuffie wireless in-ear di Apple dispongono anche delle migliori tecnologie, a partire dalla cancellazione attiva del rumore presente oramai in qualsiasi auricolare e che permette di immergersi completamente nell’ascolto della musica. Se si vuole approfittare dell’offerta, però, bisogna essere molto veloci perché potrebbe terminare da un momento all’altro data la grande richiesta.

Cuffie wireless AirPods Pro: le caratteristiche tecniche

Le AirPods Pro sono a tutti gli effetti delle cuffie wireless top di gamma con componenti e caratteristiche molto avanzate. Partiamo da due funzionalità molto importanti per gli utenti: la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza. Con la prima, come si può intuire dal nome, vengono eliminati tutti i suoni ambientali per immergersi completamente nella musica, mentre la seconda permette di ascoltare i rumori esterni, in modo da poter stare sempre all’erta. È presente anche l’audio spaziale in grado di rilevare la posizione della testa per avere un audio tridimensionale.

Il driver è progettato appositamente da Apple per garantire una qualità molto elevata del suono, con bassi potenti e alti cristallini. All’interno è presente anche il chip H1 progettato sempre da Apple per avere una latenza bassissima. I controlli touch sono presenti sulla scocca degli auricolari. C’è anche la compatibilità con Siri, con l’assistente vocale in grado di leggere i messaggi che riceviamo sullo smartphone. Il comfort è assicurato dai vari cuscinetti presenti nella confezione con dimensioni che si adattano al nostro orecchio.

Per quanto riguarda la batteria, grazie alla custodia di ricarica MagSafe si ha un’autonomia fino a 24 ore di ascolto.

Apple AirPods Pro in offerta incredibile: prezzo e sconto

Gli auricolari wireless AirPods Pro sono in offerta su Amazon a un prezzo di 189€, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Acquistandole oggi si risparmiano 90€. Su Amazon si tratta del prezzo più basso di sempre, pareggiando quello dei giorni del Black Friday. C’è anche la possibilità di acquistarle a rate a tasso zero, utilizzando il servizio offerto da Amazon: 5 rate da 37,80€ al mese. Nella confezione è presente anche la custodia di ricarica MagSafe. In vista del Natale, è un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

AirPods Pro