Apple AirPods Pro, lo sconto su Amazon è imperdibile: offerta top

Per chi possiede un iPhone (ma anche un MacBook o Apple Watch) è diventato un accessorio indispensabile. Nonostante l’accoglienza al loro lancio non sia stata delle migliori, in brevissimo tempo le Apple AirPods hanno fatto ricredere anche i più scettici. Le cuffie true wireless della mela morsicata garantiscono un’ottima esperienza d’ascolto e un’ergonomia che non teme confronti.

Le Apple AirPods Pro, tra le migliori offerte oggi su Amazon nella categoria hi-tech, rappresentano la “naturale" evoluzione della specie delle cuffie senza fili della casa di Cupertino. Comode da indossare (e grazie ai diversi gommini a disposizione si adattano anche alle diverse dimensioni e forme del canale auricolare), offrono un audio cristallino e funzionalità avanzate decisamente interessanti. Con la cancellazione del rumore ci si può facilmente isolare dal mondo esterno, mentre per tornare a interagire con chi ci è vicino basta un gesto della mano. Insomma, cuffie di alto livello disponibili a un prezzo davvero interessante oggi su Amazon.

Apple AirPods Pro, caratteristiche e funzionalità

Rinnovate nell’estetica e nelle funzionalità, le Apple AirPods Pro sono progettate e realizzate per offrire la migliore esperienza d’ascolto possibile. Il nuovo design garantisce un’ergonomia migliorata rispetto al passato, con le cuffiete capaci di calzare come un guanto all’interno delle orecchie di chi le indossa. E, come accennato, la possibilità di scegliere gommini di tre differenti dimensioni, aiuta a “indossare" al meglio gli auricolari.

Ciò che distingue le Apple AirPods Pro rispetto alla versione “base" sta nella cancellazione attiva del rumore. Gli auricolari true wireless della Mela morsicata sfruttano un gruppo di microfoni che rilevano rumori all’esterno e all’interno dell’orecchio e li annullano con un segnale opposto prima che possano disturbare l’esperienza d’ascolto dell’utente. La Modalità trasparenza, invece, permette di disattivare la cancellazione del rumore “a comando" semplicemente poggiando le dita sul sensore di pressione: in questo modo si potrà ascoltare chi ci è vicino e parlare con le altre persone.

Ovviamente, anche la qualità audio è di livello superiore a quello offerto dalle altre cuffie Apple. Merito del driver progettato appositamente per gli auricolari top di gamma della Mela morsicata, dall’amplificatore ad alta gamma dinamica e il chip H1 che, lavorando in sincrono, modulano e adattano l’audio a ciò che si sta ascoltando.

Il tutto condito da un’autonomia estremamente ottimizzata. Gli Apple AirPods Pro garantiscono oltre 4,5 ore di ascolto con singola carica, mentre grazie alla custodia (con funzionalità MagSafe) sarà possibile ascoltare musica ed effettuare chiamate per ben 24 ore.

Apple AirPods Pro offerta top su Amazon: sconto e prezzo

L’offerta top di oggi su Amazon permette di acquistare le Apple AirPods Pro a un prezzo decisamente interessante. Grazie allo sconto del 28% sul listino, il prezzo cala a 199,99 euro, con un risparmio di ben 80 euro rispetto al costo di lancio. Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono usufruire del servizio di pagamento a rate Amazon. Sarà così possibile pagare in 5 rate a interessi 0 e senza costi di istruttoria (40 euro al mese per cinque mesi).

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe