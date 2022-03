Apple AirPods al minimo storico: l’offerta speciale di oggi

Un inizio di settimana che fa felici tutti coloro che desiderano avere un dispositivo Apple. Oggi, infatti, troviamo le cuffie Bluetooth AirPods di seconda generazione in offerta a un prezzo di 99€. Per gli auricolari dell’azienda di Cupertino di tratta del minimo storico su Amazon, grazie allo sconto del 34% (si risparmiano 50€ su quello di listino). Si tratta di una delle migliori offerte di sempre per un dispositivo Apple; quindi, bisogna approfittarne prima che l’offerta svanisca.

Nonostante siano state lanciate sul mercato da oramai un po’ di tempo, le AirPods di seconda generazione restano uno dei migliori auricolari Bluetooth disponibili sul mercato. Sono facili da configurare e da associare con smartphone, tablet e computer (con quelli Apple basta un semplice tap) e inoltre assicurano un’ottima resa dell’audio. Integrano le migliori componenti sviluppate direttamente da Apple e chip presenti solitamente su dispositivi di fascia più alta, come il chip H1 che migliora le prestazioni e rende possibile l’utilizzo di Siri senza toccare l’iPhone.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale con altre offerte top come questa delle AirPods, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al nostro “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Apple AirPods seconda generazione: la scheda tecnica

Non è il modello più recente tra le cuffie wireless in-ear lanciate da Apple, ma le AirPods di seconda generazione sono ancora tra le migliori disponibili sul mercato. Con un prezzo inferiore ai 100€ entrano in una fascia di prezzo molto interessante, dove diventano le assolute protagoniste grazie a un ottimo rapporto qualità-prezzo. E il motivo è molto semplice: hanno caratteristiche e funzionalità che troviamo solamente su dispositivi di livello superiore. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Le Apple AirPods di seconda generazione assicurano un ottimo suono: i bassi sono molto potenti e gli alti sono cristallini. Grazie al chip Apple H1 le performance delle cuffie Bluetooth sono molto elevate: si collegano ai dispositivi in pochissimi secondi e in modo stabile, ed è possibile anche attivare Siri utilizzando semplicemente la propria voce. Infatti, basta dire “Ehi Siri" senza togliere l’iPhone dalla tasca per ascoltare i messaggi ricevuti, fare delle chiamate, cambiare brano oppure chiedere delle indicazioni.

Non è presente la cancellazione attiva del rumore, ma le cuffie sono in grado di capire quando stai facendo una chiamata ed escludono i rumori di fondo per un suono più chiaro della propria voce. Ottima anche la batteria: con un solo ciclo di ricarica è possibile utilizzarle ininterrottamente per circa 5 ore, mentre grazie alla custodia di ricarica l’autonomia arriva fino a 24 ore. Possono essere utilizzate anche per giocare, grazie a tempi di latenza bassissimi.

Apple AirPods seconda generazione in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo le AirPods di seconda generazione in offerta al minimo storico su Amazon a un prezzo di 99€. Per la prima volta il prezzo scende sotto la quota dei 100€. Lo sconto è davvero importante: ben il 34%. Per un prodotto Apple si tratta di un taglio drastico e per questo motivo bisogna approfittarne subito, prima che l’offerta finisca. Le cuffie Bluetooth vengono spedite e consegnate direttamente da Amazon e per i clienti Prime la consegna viene effettuata nel giro di pochi giorni (in alcuni casi entro 24 ore dall’ordine). Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Apple AirPods seconda generazione