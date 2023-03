Apple AirPods al minimo storico: lo sconto è imperdibile

Tra i tanti dispositivi innovativi lanciati da Apple sul mercato, le AirPods meritano sicuramente un posto d’onore. Dal loro debutto sul mercato hanno rivoluzionato un intero settore, portando le altre aziende a inseguire. Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante, con diversi modelli di AirPods che sono state lanciate sul mercato. E sembrerà strano dirlo, ma tra le tante versioni disponibili ce ne è anche una economica e alla portata di tutti. Ci riferiamo alle Apple AirPods di seconda generazione che oggi troviamo in offerta su Amazon al minimo storico e con uno sconto del 31%. Per un prodotto dell’azienda di Cupertino si tratta di una super offerta e per questo motivo bisogna approfittarne immediatamente.

Le Apple AirPods di seconda generazione sono delle cuffie top di gamma che assicurano un’ottima qualità audio e sono compatibili con qualsiasi smartphone: basta collegarle tramite Bluetooth. All’interno troviamo un driver audio di grandi dimensioni e il chip H1, lo stesso presente su modelli ben più costosi. Questo processore permette agli auricolari di connettersi velocemente con qualsiasi dispositivo e anche di chiedere aiuto a Siri. Ecco quanto costano e le funzionalità principale delle AirPods di seconda generazione.

AirPods seconda generazione: la scheda tecnica

Una garanzia sotto ogni punto di vista. Le AirPods di seconda generazione, sebbene siano uscite sul mercato da un po’ di tempo, restano ancora uno dei migliori modelli sul mercato. E al prezzo a cui le troviamo oggi sono veramente delle best-buy.

Ogni caratteristica è pensata per offrire il meglio, a partire già dalla dal design che aderisce perfettamente all’orecchio senza creare nessun tipo di problema. Il vero punto forte è la presenza del chip H1, prodotto dall’azienda di Mountain View e presente anche su altre cuffie ben più costose. Assicura un collegamento con lo smartphone e con qualsiasi altro dispositivo in modo istantaneo e molto semplice. Basta un semplice tap sulla cuffia e il gioco è fatto. Essendo delle cuffie top di gamma, anche la qualità dell’audio è molto elevata e il merito è del driver audio presente in entrambi gli auricolari. I sensori permettono alle AirPods di capire quando stai parlando e attivano i microfoni beamforming per escludere i rumori di fondo e rendere più chiaro il suono della tua voce.

Oltre a tutto questo bisogna aggiungere un’autonomia che arriva fino a 24 ore grazie all’utilizzo della custodia di ricarica. Potrai ascoltare i tuoi brani preferiti per ore senza nessun timore.

Apple AirPods seconda generazione in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo improvviso e minimo storico per le AirPods. Oggi le troviamo a 109,99€, con uno sconto top del 31%. Per essere un dispositivo Apple si tratta di una promo incredibile. Come sappiamo molto bene è già piuttosto complicato trovarli in promo, quando sono disponibili con uno sconto così elevato bisogna approfittarne immediatamente. La disponibilità è immediata, ma bisogna essere veloci nell’approfittarne: sono tra i dispositivi tech più venduti sul sito di e-commerce nelle ultime ventiquattro ore.

