Apple AirTag, in offerta e ordinabili al prezzo più basso di sempre

Se ne è parlato per diversi mesi e alla fine ad aprile di quest’anno Apple ha finalmente lanciato AirTag, un localizzatore che si integra alla perfezione con i dispositivi Apple e permette di ritrovare oggetti perduti. E ora il dispositivo smart è in offerta su Amazon con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino. Si tratta della confezione con 4 AirTag, molto utile se si hanno tanti oggetti da dover tracciare.

Negli ultimi anni sempre più aziende hanno lanciato localizzatori smart che si associano con lo smartphone e permettono di ritrovare portafogli, portachiavi e altri oggetti dimenticati chissà dove. Per far funzionare gli Apple AirTag bisogna utilizzare l’app Dov’è di iOS, la stessa che si sfrutta per ritrovare il proprio iPhone o iPad. Le dimensioni dei localizzatori smart sono piuttosto contenute e per questo motivi possono essere associati con tantissimi oggetti di utilizzo comune. E sono anche una buona idea regalo di Natale 2022 per gli amici o parenti smemorati.

Apple AirTag: cosa sono e come funzionano

Non è il classico dispositivo Apple a cui siamo abituati negli ultimi anni, ma i localizzatori AirTag si rivelano molto utili nella vita quotidiana. Come la maggior parte di questi device, anche gli AirTAg hanno una forma circolare e una dimensione di pochi centimetri. Ma come si funzionano gli Apple AirTag? Molto semplice. In primis bisogna avere un iPhone o un iPad con cui accoppiarli (il tutto avviene con un semplice tap sullo schermo) e poi il Bluetooth acceso.

Come si utilizzano gli AirTag? Bisogna attaccarlo a un oggetto che si vuole tracciare/localizzare e tramite l’app Dov’è (sul pannello Oggetti) è è possibile sapere in qualsiasi momento dove si trova. Nel caso in cui si perda un oggetto a cui si è attaccato il localizzatore, l’app di iOS guida l’utente passo-passo fino al punto preciso in cui si trova. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband vedrai la direzione da seguire e la distanza esatta (non è disponibile su tutti gli iPhone e iPad). Il localizzatore è resistente all’acqua e alle intemperie (certificato IP67) e la batteria dura circa un anno (può essere cambiata facilmente dalla persona).

Apple ha anche lavorato sulla privacy e ha assicurato che in nessun modo è possibile utilizzare l’AirTag per seguire una persona. E non lo si può utilizzare nemmeno sugli animali domestici. Inoltre, tutti i dati sono crittografati per proteggere l’anonimato.

Apple AirTag in offerta: quanto costano

Come detto, è possibile ordinare gli Apple AirTag su Amazon con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino. Non sono disponibili, ma acquistandoli adesso si blocca il prezzo e appena possibile verranno spediti dal sito di e-commerce. Il prezzo per il bundle con 4 AirTag è di 99 euro (sconto del 17%), minimo storico su Amazon.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Inoltre, il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2022.

Apple AirTag confezione da 4

