Apple ammette: pochi dispositivi disponibili, comprate ora i regali di Natale

Il periodo che attraversa ormai da mesi l’industria tecnologica non ha precedenti nella storia. Smartphone, computer, ma anche automobili e ogni altro settore che utilizza uno o più chip affronta una crisi che mai come adesso, probabilmente, era apparsa dura e duratura allo stesso tempo.

Se in un primo momento si pensava che aziende dal potere contrattuale estremamente forte come Apple potessero soffrire meno la crisi dei chip, nelle ultime settimane è apparso evidente che la strada per gli iPhone 13 si è messa decisamente in salita. Nel periodo più delicato dell’anno, peraltro: quello su cui tutte le aziende puntano maggiormente per chiudere l’anno in bellezza con i conti che “sorridono", cioè quello che precede il Natale. Apple ha esteso il periodo utile per effettuare il reso, dai canonici 14 giorni al 20 gennaio 2022 per tutti gli articoli acquistati da adesso fino al 25 dicembre, ma conviene affrettarsi per non rimanere con il carrello vuoto.

L’ammissione di Apple

Il messaggio che campeggia da qualche giorno in cima al portale di Apple è emblematico. La Mela difficilmente ricorre a dei messaggi del genere, ma per evitare che i suoi clienti rimangano a bocca asciutta senza nemmeno un avviso, ecco la stringa posta bene in mostra sulla parte alta del negozio virtuale della Mela:

“Fai in anticipo il tuo shopping di Natale per non lasciarti sfuggire il regalo perfetto". È un “allarme" molto mite, esattamente come ci si attenderebbe dall’azienda di Cupertino, che tuttavia appare molto chiaro nei confronti di chi conosce le sofferenze dell’industria tecnologica.

È inutile girarci intorno: non ci sono chip, e l’industria è in crisi. Fino a qualche mese fa sembrava che Apple potesse resistere meglio degli altri, e che gli iPhone 13 dunque fossero più reperibili della concorrenza Android. I fatti dimostrano che anche Apple è alle strette, e che la disponibilità degli iPhone 13 è già un grosso problema un mese e mezzo prima del Natale.

Quindi ecco che in casa Apple è scattato l’allarme, con un messaggio che tra le righe suggerisce di comprare finché c’è ancora qualche iPhone 13 in magazzino.

iPhone 13, meglio comprarlo subito

La questione è semplice: il mercato è regolato dalla legge della domanda e dell’offerta. La domanda di oggetti tecnologici, e l’iPhone è tra i più ambiti se non il più ambito, come ogni anno è destinata a crescere all’avvicinarsi del periodo delle compere natalizie, mentre l’offerta è probabilmente la più bassa di sempre a causa dei ben noti problemi dell’industria nell’approvvigionamento dei componenti.

In altre parole, la situazione non migliorerà, quindi se volete un iPhone 13 è meglio comprarlo subito perché non solo il prezzo non scenderà, ma si rischia pure di non trovarne uno nemmeno a prezzo pieno. Insomma, in tempi di crisi dei chip dimenticate le regole degli scorsi anni, cioè che un po’ di attesa fa scendere il prezzo. Ecco gli iPhone 13 che, al momento (e potrebbe variare nel giro di pochissimo) hanno la maggiore disponibilità su Amazon e i tempi di consegna più brevi.

Apple iPhone 13 mini (128GB) – (PRODUCT) RED

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – Mezzanotte

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED

Apple iPhone 13 (256GB) – Azzurro