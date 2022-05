Apple Beats Fit Pro: le cuffiette Top sono in offerta

Ci sono le cuffiette wireless “da battaglia“, quelle che si comprano per poche decine di euro e vanno benissimo per la maggior parte degli utenti, e poi ci sono quelle top, le cuffiette per chi vuole il meglio in termini di qualità audio, comodità e funzioni evolute. Cuffiette come le Beats Fit Pro di Apple.

Beats è l’azienda fondata dal rapper Dr. Dre e dal discografico Jimmy Iovine nel 2006 e poi venduta, per l’astronomica cifra di 3 miliardi di dollari, ad Apple nel 2014. Da quando Beats è parte di Apple, ovviamente, le sue cuffiette vengono prodotte con le stesse componenti usate per le AirPods e hanno molte funzioni in comune. Ma mantengono uno stile molto personale, secondo molti persino più bello rispetto a quello delle AirPods. Il modello di punta di Beats sono le cuffiette Beats Fit Pro, tecnicamente molto simili alle Apple AirPods Pro, dal prezzo molto elevato. Adesso le Beats Fit Pro sono in sconto e scendono, finalmente, sotto la soglia psicologica dei 200 euro.

Beats Fit Pro: caratteristiche tecniche

Come già accennato, anche se Apple non lo dice, le Beats Fit Pro sono molto simili tecnicamente alle Apple AirPods: hanno il chip H1, il diaframma flessibile, sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) con modalità trasparenza.

In più hanno due caratteristiche tecniche evolute che distinguono le AirPods Pro: l’audio spaziale e la rilevazione dei movimenti della testa. Grazie al design in-ear, poi, le cuffiette isolano dall’esterno il canale uditivo e, grazie all’EQ adattivo, ottimizzano le frequenze basse in base alla forma dell’orecchio di chi le usa.

Molto buona l’autonomia, fino a 6 ore con ANC acceso, fino a 27 ore con la carica presente nella custodia.

Beats Fit Pro: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino delle Beats Fit Pro è di 229,95 euro, che non sono pochi ma sono comunque meno dei 279 euro di listino delle AirPods Pro. Secondo molti, anche alla luce del prezzo, le Beats Fit Pro sono persino meglio delle AirPods Pro.

Meglio ancora se le si paga con lo sconto Amazon, quindi persino meno: Beats Fit Pro adesso costano 190 euro (-39,95 euro, -17%). L’offerta è valida su tutti i colori, con il prodotto venduto e spedito da Amazon.