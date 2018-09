(ANSA) – NEW YORK, 24 SET – Apple completa l’acquisizione di Shazam, l’app per il riconoscimento musicale. ”Apple e Shazam hanno una lunga storia insieme. Shazam e’ stata una delle prime app disponibili quando abbiamo lanciato l’App Store ed e’ diventata una delle preferite per i fan della musica del mondo” afferma Oliver Schusser, vice presidente di Apple per Apple Music.

ANSA | 24-09-2018 17:37