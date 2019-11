Apple, gli occhiali smart potrebbero prendere il posto dell'iPhone

20 Novembre 2019 - Saranno gli smart glasses l’imminente “next big thing” che soppianterà per sempre lo smartphone? Questa domanda sta assillando da un po’ di tempo analisti e addetti ai lavori. Per alcuni il ciclo degli smartphone sta irrimediabilmente volgendo al termine e saranno al più presto un ricordo.

Certo, il flop clamoroso dei Google Glass lanciati nel 2012 e subito ritirati dal mercato non è di buon auspicio, ma le cose, nel frattempo, sono cambiate e gli occhiali smart potrebbero essere protagonisti ritorno in pompa magna grazie all’enorme passo avanti fatto in questi anni dalla realtà aumentata e dalle tecnologie a essa collegate.

Smart glasses al posto dell’iPhone?

In circolazione da un decennio, l’iPhone ha di fatto inventato un nuovo “prodotto” cambiando il modo in cui intendevamo e utilizzavamo il telefono cellulare. Verrà, prima o poi, il momento in cui l’iPhone dovrà fare spazio a qualcosa di nuovo e veramente innovativo.

Secondo un rapporto pubblicato in rete dal celebre magazine online The Information, negli uffici di Cupertino qualcosa si sta già muovendo. Apple, a quanto sembra, è già al lavoro per trovare il sostituto dell’iPhone e la scelta ricadrebbe proprio su un paio di occhiali smart a realtà aumentata che potrebbe fare la prima comparsa – magari sotto forma di prototipo – già nel 2020.

Ma questo sarebbe solo il primo passo che la casa di Cupertino dovrebbe fare verso la sostituzione dell’iPhone. Stando a quanto dichiarato dal report, i dipendenti Apple avrebbero tenuto un incontro segreto dove sono stati snocciolati per filo e per segno i piani previsti per il futuro dell’azienda. Un futuro senza melafonino, sostituito invece da un paio di occhiali smart da indossare quotidianamente e atteso sul mercato per il 2023.