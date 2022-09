Apple ha cambiato nome all'iPhone: ecco perché

I tre nuovi iPhone del 2022, ormai lo sanno tutti, si chiamano iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max. Sanno tutti anche il fatto che Apple ha spiazzato tutti con il nome iPhone 14 Plus, perché tutti (anche noi di Libero Tecnologia) prima del lancio mettevano la mano sul fuoco per il nome iPhone 14 Max. A quanto pare, però, chi scommetteva su iPhone 14 Max non aveva tutti i torti: Apple ha cambiato il nome al modello all’ultimo minuto.

iPhone 14 Max, anzi no… Plus

La conferma che iPhone 14 Plus doveva chiamarsi Max deriva da almeno due pagine, pubblicate sul sito Web ufficiale di Apple, nelle quali si elencano le dichiarazioni di conformità dei singoli modelli di smartphone, smartwatch e computer della mela morsicata.

Ogni modello è indicato con il suo nome e numero interno e c’è un link per ogni nome, che permette di scaricare un file Zip al cui interno ci sono le dichiarazioni di conformità in varie lingue, in file Pdf.

Fino a pochi giorni fa, però, su queste pagine Web il modello iPhone 14 Plus non c’era e, al suo posto, c’era proprio iPhone 14 Max. Adesso, invece, si legge il nome iPhone 14 Plus, ma il codice del modello è rimasto lo stesso. E’ chiaro, quindi, che si tratta dello stesso smartphone, che ha cambiato nome a pochissimo dal lancio tanto che Apple, quando lo ha certificato, lo chiamava ancora "Max".

Meglio iPhone 14 Plus o iPhone 14 Max?

Perché Apple ha cambiato nome all’iPhone 14 Max, chiamandolo alla fine iPhone 14 Plus? Nessuno lo sa con certezza, ma di sicuro non c’è un motivo tecnico dietro questa scelta: è solo questione di marketing.

Evidentemente, a Cupertino, hanno ritenuto il nome iPhone 14 Max poco attraente per i potenziali acquirenti e, soprattutto, rischioso: un utente poco esperto, infatti, avrebbe potuto confondere in fase d’acquisto il modello 14 Max con il 14 Pro Max, finendo per comprare il primo al posto del secondo. Solo che il primo costa 1.179 euro (minimo), mentre il secondo costa 1.489 euro (minimo).

Il nome "Plus", inoltre, aiuta Apple a distinguere questo modello dall’iPhone 14 standard, dal quale differisce solo per batteria e dimensione dello schermo: 6,7 contro 6,1 pollici.