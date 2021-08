Apple ha troppi prodotti da presentare a settembre

Il 13 Ottobre 2020 Apple ha presentato al mondo il nuovo iPhone 12 e solo un altro prodotto, assolutamente marginale: l’HomePod Mini. Quest’anno le cose potrebbero andare in modo assai diverso, per due motivi: il primo è che la pandemia ha allentato al morsa, grazie ai vaccini, e l’evento Apple tornerà a settembre come da tradizione, il secondo è che di eventi ce ne potrebbero essere anche due, o forse addirittura tre, in un mese solo.

Ne è convinto il giornale di Taiwan DigiTimes, specializzato nelle notizie sull’industria elettronica del sud est asiatico. A detta di DigiTimes, infatti, sarebbero molti i prodotti Apple in arrivo a settembre e non solo gli iPhone 13. Talmente tanti che non basterà un evento unico per presentarli tutti. Apple, per questo, avrebbe intenzione di cambiare politica di marketing: non più un unico evento per annunciare più prodotti, ma una serie di eventi durante i quali verrà presentato un solo prodotto. Eventi che, a questo punto, dovrebbero svolgersi da inizio settembre a fine mese, uno dopo l’altro, perché i nuovi dispositivi in arrivo sono davvero tanti. L’unico problema di questa previsione, che potrebbe farla rivelare parzialmente errata, è che Apple spesso ritarda il lancio dei suoi prodotti.

Quali prodotti Apple sono pronti al lancio

Partiamo, quindi, dai nuovi prodotti Apple che secondo analisti e ben informati sarebbero ormai pronti al lancio. Di sicuro c’è iPhone 13, già in produzione da luglio, ma anche l’Apple Watch 7, le AirPods 3, l’iPad di nona generazione e l’iPad mini di sesta generazione.

A questi, già tanti prodotti Apple, andrebbero aggiunti anche i nuovi Mackbook Pro da 16 pollici con chip M1, in sostituzione degli attuali modelli con CPU Intel.

Eventi Apple a settembre: cosa aspettarsi

Come abbiamo visto, quindi, di novità Apple in arrivo ce ne sono parecchie. Ipotizzando che Apple le voglia presentare tutte a settembre, però, c’è l’imbarazzo della scelta sui modi in cui ciò potrebbe avvenire.

Una ipotesi è quella di un lancio congiunto tra iPhone 13 e Apple Watch 7 (due prodotti molto legati tra loro), seguito da un lancio specifico per i nuovi iPad e, infine, un ulteriore evento dedicato ai MacBook. Ma potrebbe anche esserci un lancio dei soli iPhone 13, seguito da un evento per iPad e Watch 7 e da un terzo appuntamento per i MacBook Pro.

Insomma: Apple ha talmente tanti prodotti in arrivo che non è possibile sapere esattamente cosa presenterà e quando. Sempre che li voglia presentare tutti a settembre, cosa niente affatto certa.