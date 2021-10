Apple HomePod mini arriva in Italia in 5 colori

Il mondo degli smart speaker è in costante evoluzione: poteva mancare Apple con la sua ultima proposta? Con una qualità audio di alto livello e un’integrazione perfetta con i dispositivi mobile della Mela morsicata, anche Cupertino mette sul tavolo il suo asso nella manica presentando un dispositivo che ha tutte le carte in regola per competere con le proposte più apprezzate del mercato

I nuovi HomePod mini, presentati insieme alle AirPods 3 e ai nuovi MacBook Pro durante l’evento online Apple Unleashed, arrivano anche in Italia in tre nuovi colori, che si aggiungono ai due già presenti sul mercato. Unendo funzioni di domotica al famoso assistente vocale dell’azienda, Siri, questi piccoli dispositivi dall’altezza di meno di 8,5 cm riescono ad adattarsi in maniera ideale agli ambienti della casa, occupando pochissimo spazio anche nelle stanze più affollate. Perfetto per iPhone ma capace di lavorare in tandem anche con gli altri prodotti dell’azienda, questa serie di device diventa disponibile in cinque colori diversi e punta tutto sul chip e sul software evoluto che ne gestisce la riproduzione dei suoni.

Apple HomePod mini, suoni ricchi e puliti

Colori? Sì, ma non solo all’esterno. Oltre alle variazioni in bianco, grigio siderale, giallo, arancione e blu il colore è protagonista anche a livello sonoro. Ciò avviene grazie al chip Apple S5, chiamato a gestire le operazioni di HomePod mini coadiuvato da un sistema avanzato di software che analizza la tipologia di suoni e ne ottimizza la potenza di riproduzione e la gamma dinamica.

Oltre a questo poi, è la ricchezza dei bassi e degli alti, puliti e cristallini, a rendere ancora più piacevole l’ascolto. Il compito, in questo caso, è affidato ai driver full-range e magnete al neodimio, affiancati da una coppia di radiatori passivi force-cancelling i quali generano un’onda sonora che si propaga verso il basso, creando un’esperienza audio a 360.

Non mancano neanche i tre microfoni che consentono a HomePod di captare il comando "Ehi Siri", con il quarto che agisce cancellando i suoni prodotti dall’altoparlante, in modo da consentire all’intelligenza di comprendere le richieste anche durante la riproduzione musicale. Ed è proprio la riproduzione della musica uno degli elementi di punta, anche grazie alla compatibilità con i principali prodotti di Apple, quali Apple Music, Apple Podcast e le stazioni radio di Cupertino; a questi, poi, si aggiungono anche altri servizi di terze parti, capaci di connettersi in maniera agevole al dispositivo.

Apple HomePod mini, la domotica al top

Una volta registrate e memorizzate, HomePod mini riesce a riconoscere la voce di 6 differenti membri della famiglia, suggerendo consigli e funzionalità personalizzate in base alle proprie esigenze, fino a leggere messaggi, promemoria e appuntamenti sul calendario del proprio iPhone o effettuare e ricevere telefonate. E poi ci sono gli accessori per la domotica, da gestire tramite i comandi vocali, dalle luci al controllo della temperatura solo per citarne alcuni,il tutto sempre con un occhio alla privacy e alla sicurezza, poiché le informazioni e le richieste gestite non vengono associate all’ID Apple dell’utente.

Apple HomePod mini, prezzo e disponibilità

Dotato di comandi touch sulla superficie superiore retroilluminata, il piccolo altoparlante intelligente di Apple sarà disponibile per l’acquisto nelle cinque nuance a partire dal mese di novembre 2021. Il prezzo di vendita per il dispositivo, nei cinque differenti colori, è di 99 euro, valido sullo shop del sito web di Apple, negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati e alcuni operatori telefonici.

Come specificato da Apple, HomePod mini è compatibile con iPhone a partire da iPhoneSE, iPhone 6s e per tutti i modelli successivi. Lo stesso vale per iPod touch di 7a generazione con iOS 15 già installato, iPad Pro, iPad dalla 5a generazione in poi, iPad Air 2 e seguenti e iPad mini 4 e più recenti con sistema operativo iPadOS 15