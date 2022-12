IMac da 27” al minimo storico: lo sconto è sconvolgente

Tra le tante offerte di Natale lanciate da Amazon in questi giorni, troviamo anche prodotti Apple. È una cosa che non capita spesso e solo per questo motivo sarebbe da approfittarne subito. Se a questo aggiungi anche il fatto che la promo fa sprofondare il prezzo al minimo storico e risparmiare 550€ sul prezzo di listino, ecco che diventa veramente irresistibile. E per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Di quale prodotto stiamo parlando? Di uno dei più iconici di Apple: l’iMac da 27" con schermo Retina 5K. Un super computer in grado di fare qualsiasi cosa: video rendering, post lavorazione delle immagini, montaggio video, praticamente qualsiasi cosa inerente al mondo del lavoro. E il merito è della scheda tecnica: a bordo troviamo un processore Intel i5 di decima generazione, una scheda grafica AMD Radeon Pro 5300 e un SSD ultra-veloce. Difficile chiedere di più. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Apple iMac: la scheda tecnica

I prodotti Apple sono unici e oramai lo sappiamo molto bene. Ma l’iMac è veramente un computer con pochi eguali. Una soluzione all-in one che altre aziende hanno provato a copiare, ma sempre con scarso successo. Il modello che troviamo oggi in offerta è un vero top di gamma in ogni singolo componente, partendo dallo schermo fino ad arrivare alla scheda grafica. Vediamolo in dettaglio.

L’iMac ha un incredibile display Retina 5K da 27 pollici con supporto a un miliardo di colori e un’ampia gamma cromatica (P3). Supporta anche la tecnologia True Tone per un corretto bilanciamento dei banchi. Uno schermo pensato appositamente per i creator e per chi lavora con i contenuti video o fotografici: impossibile non innamorarsene. A gestire il tutto troviamo il processore Intel Core i5 6‑core di decima generazione a 3,1GHz (Turbo Boost fino a 4,5GHz) con 8GB di RAM e SSD da 256GB. Presente anche un’ottima scheda grafica che rende ancora più veloci i lavora di rendering grafico: troviamo la AMD Radeon Pro 5300 con 4GB di memoria GDDR6.

Sul lato della connettività sono presenti due porte Thunderbolt 3, una DisplayPort, quattro porte USB-A, uno slot SDXC card e c’è anche l’uscita jack audio da 3,5mm. Si possono collegare anche diversi adattatori che aumentano le soluzioni a disposizione. Essendo un PC pensato per il lavoro, sulla scocca troviamo anche una videocamera FaceTime con risoluzione a 1080p.

Apple iMac in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta irripetibile e pensata appositamente per il Natale. Oggi troviamo l’Apple iMac con schermo Retina 5K da 27" in offerta a un prezzo di 1499€. Il prezzo è elevato, ma abbiamo a che fate con il meglio che possa offrire la tecnologia. Anche lo sconto è importante: ben il 27% e si risparmiano 550€ sul prezzo di listino. Inoltre, lo si può pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 299,80€ al mese. Se lo acquisti adesso (20 dicembre) può arrivare anche prima del 25 dicembre. Fatevi questo regalo di Natale! Per il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

