Apple sostituirà iPad Mini con un iPhone pieghevole

Il trend degli smartphone pieghevoli potrebbe colpire presto anche Apple. Secondo alcuni rumor diffusi in rete, Cupertino starebbe lavorando su un prototipo di iPhone dallo schermo richiudibile su se stesso e la novità andrebbe a seguire un’altra decisione importante, ovvero quella di interrompere la produzione di iPad Mini.

A dare la notizia di un probabile nuovo formato per il telefonino di casa Apple è il sito israeliano The Verifier, il quale riporta tra le sue pagine l’interessante voce di corridoio che darebbe all’azienda della mela morsicata l’opportunità di mettersi in gioco con una nuova versione del suo iconico smartphone. Dopo le due proposte di Samsung, ovvero il Galaxy Z Flip e il Galaxy Z Fold, e l’idea da parte di Google di creare la prima versione foldable del suo Pixel, un’altra novità sulla stessa falsariga potrebbe arrivare dal quartier generale di Cupertino, con una nota leggermente diversa vista la probabilità di una fusione tra iPhone e il più piccolo dei tablet della casa produttrice.

iPhone pieghevole, come potrebbe essere il foldable di Apple

Proprio l’interruzione della produzione e il ritiro dal mercato di iPad Mini potrebbe far coincidere con il primo iPhone pieghevole di casa Apple. Infatti, stando sempre alle voci di corridoio di The Verifier, il device potrebbe essere una commistione tra i due dispositivi, più vicino al formato tablet che a quello di telefonino, visto che dovrebbe utilizzare iPadOS come sistema operativo.

Tra le altre informazioni trapelate c’è quella relativa alla memoria, si parla già di 256 GB, e una ram di almeno 8 GB. Anche il prezzo non sembra essere un’incognita, attestandosi a 1.499 dollari, ovvero poco meno di 1300 euro; il costo sembra però piuttosto contenuto, visto che si tratterebbe di un’assoluta novità per Apple, sia dal punto di vista della forma che dell’operatività.

iPhone pieghevole, quando arriverà sul mercato?

Ovviamente, come accade con tutte le informazioni pubblicate in rete resta un velo di incertezza su questa informazione. Bisogna però tenere conto che sono stati registrati diversi brevetti di smartphone pieghevoli dall’azienda statunitense, i quali potrebbero diventare realtà già nel futuro prossimo, almeno in forma di prototipo.

A supporto di ciò, The Verifier avrebbero tirato dal cilindro anche una data utile per il debutto al grande pubblico del primo iPhone pieghevole, ovvero novembre 2022. Non resta dunque che attendere e scoprire le nuove evoluzioni che ci attendono nei prossimi mesi.