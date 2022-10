Apple alza i prezzi, ma iPad Mini è ancora in sconto su Amazon

Apple ha appena aggiornato la sua gamma iPad, con il nuovo modello base da 10 pollici, di decima generazione, e con i nuovi iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, entrambi con il nuovo chip M2. Questi tre modelli costano tutti più dei precedenti, ma questa non è la sola brutta notizia: Apple ha alzato i prezzi di tutti gli iPad, compresi quelli che non sono stati aggiornati.

Per fortuna questo aumento di prezzo al momento è solo sullo store ufficiale di Apple, mentre su altri negozi online si trovano ancora i vecchi prezzi visto che i vari modelli erano stati comprati nei mesi scorsi, ai vecchi prezzi. E’ chiaro, però, che è solo questione di tempo e, per questo, chi ha intenzione di comprare un iPad mini di sesta generazione, prima o poi, dovrebbe farlo prima, non poi. iPad mini, infatti, su Amazon si trova ancora a prezzo ridotto.

Apple iPad Mini – A15 Bionic – Versione WiFi da 64 GB

Apple iPad Mini: caratteristiche tecniche

L’iPad Mini è il tablet più piccolo della gamma di Apple, giunto alla sesta generazione. Ha il chip A15 Bionic, lo stesso degli iPhone 13 e dunque in grado di offrire ottime prestazioni anche grazie ai 6 GB di RAM e ai 64 GB di storage.

Il display da 8,3 pollici Liquid Retina ha una superficie utile più ampia grazie alle cornici più sottili ed è compatibile il pennino Apple Pencil 2. Il Touch ID, il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, è integrato nel pulsante di accensione in alto.

Per quanto riguarda i sensori fotografici, sono due: uno sul retro da 12 MP in grado di registrare video in 4K e uno anteriore, sempre da 12 MP, posizionato nella cornice corta del display. Gli altoparlanti sono stereo mentre la batteria ha una capacità di oltre 5.000 mAh.

iPad mini è disponibile sia con connessione cellulare, anche 5G, che solo WiFi. Per la precisione si tratta del recentissimo standard WiFi 6.

Apple iPad Mini: l’offerta Amazon

Il nuovo prezzo di listino di iPad mini di sesta generazione, nella versione Wi-Fi con 64 GB di memoria interna, è salito da poche ore a ben 659 euro, cioè 100 euro in più di un paio di giorni fa anche se il dispositivo è identico. Forse iniziano a diventare troppi per un dispositivo ottimo, ma pur sempre da 8 pollici.

Per questo, chi avesse intenzione di comprarne uno, si sbrighi a farlo oggi, ma su Amazon. In questo momento iPad mini è in vendita su Amazon a 512,30 euro, persino al di sotto del vecchio prezzo di listino di 559 euro e probabilmente uno dei prezzi più convenienti di sempre. Lo ripetiamo: non durerà ancora per molto.

