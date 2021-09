Apple iPad Pro M1: la versione Top costa 500 euro in meno

Quando è stato presentato da Apple, a novembre 2020, il nuovo iPad Pro con processore proprietario Apple M1 è diventato immediatamente lil tablet oggetto del desiderio per i creativi di mezzo mondo: ottimo display, processore potentissimo, fotocamere eccezionali grande autonomia e compatibilità con l’Apple Pencil per disegnare a mano libera.

Due le versioni disponibili: quella da 11 pollici, più comoda da trasportare, e quella da 13 pollici, più idonea al lavoro in studio. A stupire sono anche i tagli di memoria disponibili: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB e persino 2 TB. E’ chiaro che le versioni da 1 TB e 2 TB sono quelle più adatte a chi fa videoediting anche su tablet: al processore M1 la potenza per farlo non manca, ma per i file video serve tantissimo spazio di archiviazione. I prezzi di questi modelli, però, sono “Pro" tanto quanto le caratteristiche tecniche: per i modelli Top più “estremi" si superano i 2.000 euro. Ecco perché lo sconto Amazon in corso su iPad Pro M1 da 11 pollici con 2 TB di memoria è davvero incredibile: è proprio quello che tanti creativi stavano aspettando.

iPad Pro M1 11 pollici: caratteristiche tecniche

Del processore M1 e dello spazio di archiviazione abbiamo già parlato, ma c’è molto altro da dire sugli iPad Pro da 11 pollici. Innanzitutto sul display: un Liquid Retina Multi-Touch a LED con tecnologia IPS e risoluzione di 2388×1668 pixel (264 pixel per pollice).

Il display ha la tecnologia ProMotion (il modo in cui Apple chiama il refresh rate a 120 Hz) e quella TrueTone (la luminosità e la temperatura del colore vengono modificate in base alla luce ambientale) e ha una luminosità massima di 600 nit.

Poi ci sono 4 altoparlanti (due per ogni lato corto del tablet), una fotocamera frontale grandangolare che segue il soggetto in movimento durante le videochiamate e due posteriori da 12 MP: un grandangolo e un ultra grandangolo, con zoom ottico 2X e digitale 5X.

C’è poi un terzo sensore, tipico dei prodotti “Pro" Apple di ultima generazione: il sensore LiDAR, un radar laser che permette non solo di fare foto migliori, ma anche di sfruttare al meglio le applicazioni professionali basate sulla realtà aumentata.

Infine, cosa molto apprezzata dalla maggior parte degli utenti, c’è la connessione USB-C al posto della Lightning.

iPad Pro M1 11 pollici 2 TB: l’offerta Amazon

Dalla scheda tecnica è chiaro a tutti: iPad Pro con chip M1, anche in versione da 11 pollici, è un mostro di tablet, un prodotto superiore non solo alla media ma anche ai (pochissimi) concorrenti diretti.

Ad un dispositivo del genere non si può certo chiedere di essere economico e, infatti, non lo è affatto: iPad Pro M1 da 11 pollici con 2 TB di memoria costa 2.109 euro in versione solo WiFi, sul sito di Apple. Lo stesso prezzo si trova anche su Amazon, dove però al momento questo prodotto è in fortissimo sconto: 1.590 euro (-519 euro, -25%).

iPad Pro M1 11 pollici – Modello 2020, Versione 2 TB