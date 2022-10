IPhone in maxi sconto con questa offerta Amazon

I nuovi iPhone hanno fatto scalpore per il prezzo elevatissimo: non c’è un modello di iPhone 14 che costa, neanche in versione base, meno di mille euro. Per trovare un iPhone più economico, oggi, è necessario cercarlo nelle serie precedenti: iPhone 13 e iPhone 12, nelle rispettive gamme complete, sono ancora in vendita ed è tra questi modelli che va cercato l’affare. Come quello che possiamo fare oggi su Amazon, scegliendo iPhone 12 standard ad un prezzo veramente vantaggioso grazie allo sconto.

Apple iPhone 12 – A14 Bionic – Versione 4/128 GB – Colore Nero

Apple iPhone 12: caratteristiche tecniche

La versione standard dell’iPhone 12 ha il case in alluminio e il display è protetto da rivestimento in Ceramic Shield. Dispone della certificazione IP68 che assicura resistenza a polvere e acqua. Conta sul processore A14 bionic, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, dotato di Neural Engine a 16 Core per elaborare miliardi di operazioni al secondo con gli algoritmi di intelligenza artificiale.

Altra caratteristica eccellente dei melafonini è il display, che nel caso di iPhone 12 è un ottimo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici, con risoluzione 2532×1170 pixel, 1.200 nit di luminosità massima, supporto HDR e tecnologia True Tone. Questo schermo si vede davvero bene in ogni condizione di luce e riproduce in modo estremamente fedele i colori di foto, video e contenuti online.

Come tutti gli iPhone, anche iPhone 12 fa ottime foto grazie ai sensori posteriori e ad una eccellente ottimizzazione software degli scatti, permessa anche dal Neural Engine già citato. I sensori posteriori sono due: principale da 12 MP grandangolare f/1.6 con stabilizzatore ottico (OIS) e un altro 12 MP f/2.4 ultra grandangolare da 120 gradi.

La fotocamera anteriore da 12 MP f/2.2, grandangolare e con tecnologia TrueDepth per il riconoscimento facciale Face ID 3D. Questa fotocamera è ben nota per la sua capacità di scattare selfie eccellenti, sia con che senza l’effetto Bokeh (la sfocatura dello sfondo).

Apple iPhone 12: l’offerta Amazon

iPhone 12, come tutti gli iPhone, è caro: ha una scheda tecnica di altissimo livello e non può costare poco. Il prezzo di listino è infatti di 889 euro per la versione con 128 GB di spazio di archiviazione, ma grazie all’offerta in corso su Amazon il prezzo scende a 787 euro (-11%, -102 euro). Sconti così corposi sui prodotti Apple sono molto rari.

