Apple iPhone 13: finalmente un ottimo prezzo

Chi ha aspettato tanto l’uscita di Apple iPhone 13, modello lanciato a metà settembre 2021, si è poi dovuto scontrare con un prezzo medio su strada molto alto, perché a causa della ben nota crisi dei chip anche Apple ha dovuto tagliare la produzione di smartphone. Dopo poche settimane dal lancio, quindi, gli unici modelli disponibili senza una lunga attesa erano quelli con più memoria, quindi più costosi.

In parte è ancora così, anche se in linea di massima la situazione è tornata alla quasi normalità nelle ultime settimane. Il prezzo di iPhone 13, comunque, non è ancora sceso e non scenderà a breve, fatte salve singole e specifiche offerte su determinati modelli. Offerte che, naturalmente, non si trovano sul sito ufficiale di Apple (dove i prezzi sono e saranno a lungo gli stessi del lancio), bensì nelle grandi catene dell’elettronica o sugli e-commerce, come Amazon. Proprio su Amazon, ad esempio, è al momento in offerta iPhone 13 in configurazione da 512 GB di spazio di archiviazione.

iPhone 13: il modello in offerta

L’iPhone 13 in sconto al momento su Amazon è la versione “liscia" (cioè né Pro né Pro Max), con schermo da 6,1 pollici e doppia fotocamera posteriore da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo). La fotocamera anteriore è anch’essa da 12 MP e può girare video in 4K con Dolby Vision, si tratta quindi di una delle migliori selfie-cam sul mercato.

Come tutti gli iPhone 13 è dotato di chip A15 Bionic, l’ultimo realizzato da Apple per i suoi smartphone, ed è impermeabile e resistente alla polvere, con certificazione IP68.

Il modello in sconto è quello con più memoria: ben 512 GB di spazio di archiviazione per foto, video e file. Tra i vari colori in cui è disponibile iPhone 13, però, non tutti sono scontati e, in questo caso, si tratta del solo modello colore “Galassia“, in pratica bianco.

iPhone 13: l’offerta Amazon

Il modello di iPhone 13 in offerta su Amazon, è facile capirlo dalla scheda tecnica, non è affatto un “entry level“: al contrario, è il massimo che si può chiedere all’iPhone 13 standard e, per tanto, il prezzo di listino è consistente: 1.289 euro.

Per fortuna, però, è consistente anche lo sconto praticato: iPhone 13 512 GB Galassia è in vendita su Amazon a 1.100 euro (188 euro, -15%). E’ il minimo storico per questa configurazione e il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple iPhone 13 – Versione da 512 GB – Colore Galassia