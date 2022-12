Apple leader anche nel mercato delle cuffiette: i numeri

Dopo aver pubblicato gli eccellenti risultati in termini di vendite di iPhone in Cina, Canalys ha pubblicato anche quelli relativi alle vendite di cuffiette wireless e auricolari di vario tipo e, anche in questo caso, Apple batte tutti: gli auricolari AirPods Pro 2 sono i più venduti anche nel terzo trimestre 2022, in Cina e nel mondo.

La classifica degli auricolari più venduti

A portare Apple al successo nel mercato degli auricolari sono stati, ancora una volta, gli Apple AirPods Pro 2: ne sono stati spediti 4,2 milioni di unità, pari al 20% di tutte le spedizioni di AirPods.

La situazione è diversa per gli auricolari top di gamma Samsung Galaxy Buds2 Pro per cui le spedizioni hanno subito una contrazione del 25%. Gli analisti spiegano questo calo a causa di un prezzo troppo elevato (in Italia costano 229 euro) e per le spedizioni partite in ritardo alla fine di agosto, rispetto alla presentazione avvenuta il 10 e nel pieno delle ferie estive.

Gli auricolari più venduti nel terzo trimestre 2022 sono:

Apple (inclusa Beats) 23.8 milioni di unità (+34%)

Samsung 7.4 milioni di unità (-15%)

boAt 4.1 milioni di unità (+50%)

Xiaomi 3.4 milioni (-31%)

Skullcandy 2.6 milioni (-4%)

Altri produttori 35.6 milioni (+1%)

Il mercato degli auricolari in-ear regge

Più in generale il mercato globale dei dispositivi audio indossabili ha subito nel terzo trimestre un calo delle spedizioni del 4% rispetto al trimestre precedente, fermandosi a 113.6 milioni di unità.

Infine, gli analisti si attendono un Natale poco brillante: nel quadro generale le spedizioni di dispositivi audio indossabili continueranno a diminuire anche nel quarto trimestre del 2022 rispetto alle spedizioni realizzate lo scorso anno.