Mac mini: con la nuova offerta il prezzo scende ancora

Se per molti professionisti della grafica e del video un Mac è semplicemente uno strumento di lavoro, il cui prezzo elevato è giustificato e ripagato dalla produttività altrettanto alta, per la maggior parte degli utenti "non pro" un Mac è un lusso. Per tutti questi potenziali acquirenti Apple ha creato il Mac mini, piccolo di casa con la forma di un mini PC da collegare ad un monitor.

Piccolo ma solo all’apparenza, perché da quando Apple ha dato il via alla "rivoluzione M1" sostituendo i chip di Intel con i propri fatti in casa le prestazioni sono schizzate alle stelle, senza però incidere molto né sul calore prodotto dal chip né sull’elettricità consumata. Ecco, allora, che Mac mini cambia completamente senso: non è più un Mac di serie B, ma un Mac di prima categoria che, infatti, non costa neanche pochissimo. Per fortuna, però, ci sono le offerte su Amazon che rendono molti prodotti più accessibili al grande pubblico. E’ il caso dell’offerta in corso sul Mac mini, in versione base con 8/256 GB di memoria.

Apple Mac Mini: caratteristiche tecniche

La prima caratteristica che notiamo, quando, abbiamo tra le mani il case quadrato e dagli angoli smussati dell’Apple Mac Mini è la leggerezza abbinata a dimensioni ridotte: poco meno di 20 cm di lato per poco più di 3 cm di spessore (3,6×19,7×19,7 cm). Lo si potrebbe scambiare per un portagioielli, tanto all’apparenza è bello, sinuoso e delicato.

E di gioielli, al suo interno, in effetti ne troviamo: ad esempio il chip M1, in grado di sprigionare una grande potenza senza esagerare né col calore né con il consumo energetico.

Questa versione base, che troviamo in offerta su Amazon è dotata di una di CPU a 8 core e GPU a 8 core, Neural Engine a 16 core, 8 GB di Ram e 256 GB di memoria di archiviazione su disco SSD.

Sulla parte posteriore del minuscolo case, il Mac mini è dotato di porta di rete LAN, due porte Thunderbolt/USB4, una HDMI e due USB-A. Presente anche il jack da 3,5 millimetri per le cuffie. Infine sempre nella parte posteriore c’è la feritoia del sistema di raffreddamento del SoC, peraltro molto silenzioso.

Mac mini: l’offerta Amazon

La versione dell’Apple Mac mini in offerta su Amazon è quella base, ma è già sufficiente a svolgere la maggior parte dei carichi di lavoro dell’utente medio. Il prezzo di listino, così come per tutti i prodotti Apple è piuttosto elevato, pari a 819 euro. Ben venga, quindi, lo sconto applicato da Amazon che porta il prezzo di Mac mini a 689 euro (-130 euro, -16%).

Apple Mac mini con Chip Apple M1 – Versione 8/256GB

Per chi invece desidera una versione dell’Apple Mac mini con pià spazio di archiviazione che la versione da 8/512 GB, anch’essa in offerta su Amazon a 899 euro (-150 euro, -14%).

Apple Mac mini con Chip Apple M1 – Versione 8/512 GB