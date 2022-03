MacBook Air, il prezzo è crollato: offerta Amazon mai così conveniente

Tra i vari modelli di MacBook disponibili sul mercato, il MacBook Air è senza dubbio quello più apprezzato dai nativi digitali e dai chi lavora in mobilità. Compatto e leggero, può essere facilmente trasportato ovunque senza dover però rinunciare a potenza di calcolo e versatilità. Un computer portatile molto apprezzato dunque, con un prezzo di listino decisamente interessante rispetto a dispositivi analoghi della Mela morsicata.

Con l’offerta top di oggi su Amazon, poi, il MacBook Air diventa ancora più conveniente e appetibile. Il laptop della casa di Cupertino (edizione 2020, ma con chip M1 progettato dagli stessi ingegneri Apple) tocca infatti il prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Apple MacBook Air 2020: scheda tecnica e funzionalità.

Piccolo e compatto, il MacBook Air è il laptop “leggero" della casa di Cupertino. Spesso appena 1,3 centimetri nel punto più “largo" e con un peso inferiore a 1,3 chilogrammi, il MacBook Air non ha comunque niente da invidiare in quanto a potenza di calcolo e versatilità di utilizzo. All’interno dello chassis in alluminio (proveniente al 100% da riciclo) trova infatti spazio il chip Apple M1, progettato dai tecnici di Cupertino per rendere al meglio con macOS e gli altri software della piattaforma operativa della Mela morsicata.

Contenente oltre 16 miliardi di transistor, il SoC Apple M1 contiene CPU e GPU 8 core, oltre a un motore neurale a 16 core per i calcoli di intelligenza artificiale e machine learning più avanzati. Nella versione in offerta su Amazon, il chip è affiancato da 8 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria in grado di assicurare fino a 18 ore di autonomia e ricaricarsi in fretta: in questo modo sarà possibile utilizzare il PC in mobilità anche per diversi giorni senza che ci sia bisogno di ricaricarlo. O, in caso di emergenza, sarà sufficiente collegarlo per qualche minuto a una presa di corrente per poi continuare a lavorare in piena libertà.

La piattaforma operativa, come detto, è macOS aggiornato alla versione Monterey. Ossia, l’ultima nata in casa Apple: un sistema operativo studiato per sfruttare al meglio la potenza (e le potenzialità) di calcolo del chip Apple M1, ottimizzando ulteriormente le performance e l’autonomia del dispositivo.

Apple MacBook Air 2020 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

L’Apple MacBook Air 2020 con chip M1, 8 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 22% sul listino. Il prezzo scende così a 1.107,80 euro (minimo storico su Amazon), con un risparmio di oltre 320 euro.

Lo sconto del 22% sul listino, però, non è l’unico vantaggio che Amazon offre ai suoi utenti. Gli iscritti a Prime che hanno una carta di credito o di debito tra i loro metodi di pagamento possono infatti usufruire del pagamento rateale di Amazon. Nel caso del MacBook Air 2020 in offerta al minimo storico, è possibile pagare in 12 rate mensili da 92,32 euro, a interessi zero e senza alcuna spesa di istruttoria. Chi non è iscritto a Prime, invece, può scegliere di pagare a rate con il servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, con la possibilità di poter estendere il periodo di finanziamento fino a 20 mesi.

Apple MacBook Air 2020, display Retina 13 pollici, chip M1, 8+512 GB