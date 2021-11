Apple MacBook Air, prezzo da Black Friday: è la miglior offerta di oggi

Finito il Black Friday e il Cyber Monday, ma non sono terminate le offerte su Amazon. Scandagliando la piattaforma e-commerce, anche oggi si trovano occasioni piuttosto interessanti sui prodotti tech. Un esempio? Molto facile: l’Apple MacBook Air 2020 in sconto del 22% sul prezzo di listino. Si può acquistare il computer portatile Apple a 909€, uno dei prezzi più bassi di sempre sul web.

Il MacBook Air monta il chip Apple M1, il primo prodotto internamente dall’azienda di Cupertino per i suoi PC e che garantisce prestazioni mai viste prima sul pc lowcost Apple. Rispetto al passato la CPU è 3,5 volte più veloce e garantisce prestazioni da top di gamma. Il display è il classico Retina con una diagonale di 13,3" che assicura un’ottima resa dei colori e un livello di dettagli molto alto. C’è anche la possibilità di comprare il computer portatile a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon: 5 rate da 181,80€ al mese. La spedizione potrebbe arrivare anche prima del 25 dicembre, quindi se avete intenzione di regalare un computer Apple per Natale, oggi è l’occasione giusta.

Apple MacBook Air: scheda tecnica

Il MacBook Air è sempre stato il PC "lowcost" di Apple, ma nella sua nuova versione ha davvero poco da invidiare a modelli più performanti. A bordo troviamo infatti il nuovo chip Apple M1, realizzato direttamente dall’azienda di Cupertino e ottimizzato per ottenere il meglio da tutte le componenti. A supporto ci sono anche 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Il nuovo chip garantisce prestazioni ancora più elevata e una reattività pressoché immediata del PC. Lo schermo Retina è da 13,3" e c’è poco altro da aggiungere.

Il nuovo chip porta dei miglioramenti anche dal punto di vista dell’autonomia, che può arrivare fino a 16 ore. Presente anche una videocamera FaceTime HD per le videochiamate di lavoro e tre microfoni. Il MacBook Air integra anche il Touch ID con il quale puoi sbloccare il PC, aprire documenti protetti da password e utilizzare Apple Pay.

MacBook Air in offerta oggi: prezzo e sconto

Il MacBook Air è in offerta oggi 30 novembre su Amazon con uno sconto "IVA": infatti sul prezzo di listino si risparmia ben il 22%. Il prezzo è di 909€ (-250€), uno dei più bassi di sempre sulla piattaforma di e-commerce per il PC Apple. Come abbiamo già detto, lo si può acquistare anche a rate a tasso zero, scegliendo l’apposito metodo di pagamento nella pagina del prodotto. Le rate sono 5 da 181,80€ al mese. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022, quindi si ha tutto il tempo di provarlo per bene. La spedizione del PC portatile è prevista prima di Natale, ma potrebbe arrivare anche un po’ dopo.

Apple MacBook Air 2020

Per averlo a 909€ cliccate sul banner: nella pagina del prodotto su Amazon il prezzo è corretto.