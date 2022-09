Apple MacBook Pro al minimo storico: lo sconto è sconvolgente

Non tutti i PC sono pensati per svolgere le stesse funzioni. Se lo si utilizza solamente per scrivere documenti e per navigare su internet è inutile avere un PC top di gamma, mentre se lo utilizziamo per lavori da creativi come il montaggio video e il fotoritocco abbiamo bisogno di PC ultra-prestazionale. E in questa particolare fascia di mercato a farla da padrone è sicuramente l’Apple MacBook Pro, diventato oramai un’icona per tutti i creativi. Una delle ultime versioni lanciate sul mercato dall’azienda di Cupertino è l’Apple MacBook Pro da 14" con l’innovativo processore Apple M1 Pro che garantisce prestazioni elevatissime. La buona notizia è che oggi lo troviamo in offerta al minimo storico grazie allo sconto di ben il 18% che fa scendere il prezzo di più di 400€. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione da Amazon.

L’Apple MacBook Pro con processore M1 Pro è pensato appositamente per i lavori che necessitano di tanta potenza di elaborazione, come ad esempio il montaggio video. Il computer ha tutte componenti premium, a partire da uno schermo Liqui Retina XDR ad altissima definizione e con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a un massimo di 120Hz. Rispetto al passato è stata migliorata anche la telecamera FaceTime, per videochiamate con immagini in alta definizione. L’offerta è davvero molto interessante e come capita con i dispositivi Apple potrebbe terminare da un momento all’altro.

Apple MacBook Pro: la scheda tecnica

Pro è l’aggettivo che accompagna questo nuovo MacBook che oggi troviamo in offerta. E non solamente perché lo troviamo nel nome del computer, ma soprattutto per l’esperienza di utilizzo che offre all’utente. Tutte le componenti sono di livello premium, così come i materiali utilizzati per la scocca. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica dell’Apple MacBook Pro.

Il modello che troviamo in offerta ha uno schermo Liqui Retina XDR da 14" che assicura colori vivaci in ogni foto e video. Ideale per coloro che utilizzano il PC per creare contenuti. Ed è presente anche la tecnologia Pro Motion che assicura un refresh rate fino a 120Hz. Uno degli aspetti più importanti del computer è il processore. A bordo troviamo l’Apple M1 Pro, chipset realizzato direttamente dall’azienda di Cupertino e che assicura prestazioni elevatissime in qualsiasi situazione. Non avrete problemi né con il fotomontaggio né con la post-produzione video (supporta anche i formati più pesanti). A supporto ben 16GB di RAM e un SSD da 512GB.

Migliorata anche la videocamera integrata: ora supporta una risoluzione fino a 1080p per chiamate di lavoro super definite. Il merito, oltre che della videocamera, è anche dei tre microfoni di livello professionale che captano la nostra voce in modo limpido. Nella tastiera è integrato anche il TouchID per proteggere al meglio le nostre informazioni personali. La batteria permette di arrivare a fine giornata senza problemi e la ricarica è rapidissima.

Apple MacBook Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’Apple MacBook Pro da 14 pollici con processore Apple M1 Pro in offerta a un prezzo di 1916€, con uno sconto di ben il 18% rispetto a quello di listino. Il prezzo è elevato, ma abbiamo di fronte uno dei migliori PC disponibili sul mercato. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è superiore ai 400€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 383,22€ al mese. Il computer è già disponibile nei magazzini Amazon e viene consegnato nel giro di un paio di giorni.

