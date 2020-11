Apple Music Awards 2020: i vincitori

Sono stati assegnati gli Apple Music Awards 2020 e a trionfare è stata Taylor Swift, che ha vinto il premio Songwriter of the Year. Alla seconda edizione dei premi per gli artisti che hanno spopolato su Apple Music portano a casa premi anche Lil Baby, Megan Thee Stallion e Roddy Ricch.

Sono loro gli artisti che si sono distinti quest’anno con i loro brani, nel mare magnum dei 70 milioni di canzoni presenti oggi nel catalogo del servizio di streaming musicale di Cupertino. Come l’anno scorso, quando è stata celebrata la prima edizione vinta da Billie Ellish, anche quest’anno gli Apple Music Awards consistono in cinque categorie: Global Artist of the Year, Songwriter of the Year e Breakthrough Artist of the Year, da una parte, e Album of the Year e Song of the Year dall’altra. Le prime tre categorie vengono premiate da una giuria di esperti, le ultime due in base ai dati di ascolto su Apple Music.

Songwriter of the Year: Taylor Swift

Fonte foto: Apple

Taylor Swift vince il premio Songwriter of the Year con l’album “Folklore“, scritto e registrato in isolamento durante i primi mesi della pandemia COVID-19. Oltre ad aver convinto la giuria “Folklore” vince anche per gli ascolti: è immediatamente salito in cima alla classifica degli album di Apple Music e ha stabilito il record per l’album pop più ascoltato durante il giorno della pubblicazione.

Breakthrough Artist of the Year: Megan Thee Stallion

Fonte foto: Apple

Megan Thee Stallion vince il premio Breakthrough Artist of the Year agli Apple Music Awards 2020. La rapper americana era già stata selezionata da Apple per partecipare al programma Apple Music: Up Next, nel quale il colosso di Cupertino mostra quelli che sono, secondo Apple, i talenti da tenere sott’occhio. Evidentemente la stima di Apple nei confronti di Megan Thee Stallion è tutt’altro che finita, visto che la giuria le ha assegnato il premio come artista emergente dell’anno.

Global Artist of the Year: Lil Baby

Fonte foto: Apple

A vincere come Artist of the Year è stato Lil Baby. Anche lui proveniente dalla cultura hip-hop, Lil Baby quest’anno ha stupito tutti anche con pezzi emozionanti ome “The Bigger Picture“. Apple lo aveva già selezionato per il Rap Life Live alla Howard University e, adesso, il pubblico di Apple Music lo premia come artista dell’anno.

Top Song of the Year: “The Box” di Roddy Ricch

Fonte foto: Apple

La canzone “The Box” di Roddy Ricch ha totalizzato 460 milioni di streaming su Apple Music e si afferma per questo come cazone dell’anno vincitrice dell’Apple Music Awards 2020 nella categoria Top Song, decisa proprio dagli ascolti ottenuti sulla piattaforma di streaming. Anche in questo caso a vincere è un rapper, per di più giovanissimo: ha appena 22 anni.

Top Album of the Year: “Please Excuse Me for Being Antisocial” di Roddy Ricch

Il successo incredibile di “The Box” ha trascinato tutto l’album che la contiene, “Please Excuse Me for Being Antisocial“, al primo posto tra gli album più ascoltati su Apple Music. Per questo Roddy Ricch si porta a casa anche il premio Top Album of the Year.