Apple lancia l'abbonamento tutto incluso Apple One

“Tutti insieme. Ancora meglio” recita la pagina del sito di Apple dedicata ad Apple One. Lo sarà sicuramente per i fan dell’azienda di Cupertino che reclamano da diverso tempo un pacchetto di servizi all-inclusive ad un costo più accessibile della somma che gli utenti pagano per abbonarsi a tutti i servizi di Apple.

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni la notizia ufficiale è arrivata durante l’evento Time Flies del 15 settembre. Apple One riunisce quattro servizi in un solo abbonamento, offrendo ad un prezzo ragionevole il meglio delle offerte di intrattenimento e anche spazio di archiviazione aggiuntivo: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud. Scegliendo il piano Famiglia, l’abbonamento potrà essere condiviso con altre cinque persone. Tra i servizi inclusi, arriverà anche il nuovo Fitness+, pensato per offrire allenamenti personalizzati in varie discipline e monitoraggio delle prestazioni e dei parametri con i nuovi Apple Watch Serie 6 e Apple Watch SE.

Apple One, le caratteristiche dell’abbonamento

Per il mercato italiano Apple One darà la possibilità di accedere a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud Drive in un unico pacchetto. In particolare, in Italia sarà possibile sottoscrivere un Piano Individuale con i 4 servizi (con 50GB su iCloud) o un Piano Famiglia con i 4 servizi (con 200 GB su iCloud). Il Piano Famiglia potrà essere condiviso con i membri del gruppo In Famiglia, fino ad un massimo di 5 utenti.

Per quanto riguarda il Piano Premier, almeno per il momento non sarà disponibile in Italia, ma solo in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti. La differenza con il Piano Individuale e il Piano Famiglia riguarda l’offerta di 2 ulteriori servizi integrati, Apple News+ e Fitness+, con lo spazio di iCloud Drive che arriva a 2TB e la possibilità di condivisione fino a un massimo di 6 utenti.

Apple One, quando arriva e quanto costa

L’intero pacchetto di servizi arriverà entro l’autunno 2020 e sarà fruibile da tutti i dispositivi Apple, da web (attraverso dispositivi di streaming) o dalle smart tv abilitate per i servizi TV+ e Apple Music. Per quanto riguarda Apple Music, sarà possibile la fruizione anche da dispositivi Android.

Apple One Individuale avrà un prezzo di partenza in Italia di 14,95 euro al mese, con un risparmio di 6 euro sull’acquisto dei singoli servizi. Apple One Famiglia, invece, sarà disponibile da 19,95 euro al mese, con un risparmio di 8 euro. Il Piano Premier sarà disponibile sul mercato a 29,95 dollari al mese, ma non ci sono ancora indicazioni sulla data di arrivo in Italia.