Apple prepara l'evento di presentazione per iPhone 12 e Apple Glass

Non uno ma due eventi in preparazione quelli di Apple per il prossimo autunno. La società di Cupertino prepara la presentazione dei suoi nuovi dispositivi. Un evento sarà dedicato al lancio di iPhone 12 e dei nuovi Apple Watch e iPad. L’altro invece all’Apple Glass e ai primi MacBook con processore Apple Silicon.

Secondo diversi rumors, il primo evento è stato fissato da Apple il prossimo 8 settembre e si terrà totalmente online. Dopo la presentazione, l’arrivo in commercio di iPhone 12 potrebbe arrivare già a ottobre, mentre per la versione Pro dello smartphone bisognerà attendere novembre. Tra le novità che potrebbero essere annunciate c’è anche AirPower, il tappetino di ricarica che sembrava ormai un progetto cancellato. Il secondo evento invece sarebbe fissato per il 27 ottobre e potrebbe avvenire di persona, se la situazione della pandemia da coronavirus fosse nel frattempo migliorata, con l’arrivo degli Apple Glass.

Apple, due eventi in autunno

Da qualche anno ormai Apple ha abituato i suoi utenti a due date di lancio con relativi eventi connessi: settembre per i nuovi iPhone e ottobre per i nuovi iPad. Un cinguettio su Twitter aveva pubblicato la data dell’8 settembre come giorno di presentazione dell’iPhone 12, salvo poi essere cancellato. Una data che potrebbe ancora essere confermata da Apple e in cui sarebbero presentati non solo i nuovi smartphone della serie 12, ma anche i nuovi modelli di iPad e soprattutto il nuovo Apple Watch.

Il secondo evento invece potrebbe essere calendarizzato al 27 ottobre e dedicato alla presentazione degli Apple Glass, gli occhiali smart per la realtà aumentata. Secondo alcune indiscrezioni, nel caso in cui l’evento si svolgerà online per via della pandemia, il lancio degli Apple Glass potrebbe essere posticipato. Tra i dispositivi presentati potrebbero esserci anche l’iPad Pro e i primi modelli di MacBook e MacBook Pro equipaggiati con il primo chip Apple Silicon Mac. Ottobre sarebbe la data perfetta per l’evento di presentazione di questi ultimi, che potrebbero arrivare sul mercato dal 2021.