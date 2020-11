Apple chiude 7 negozi nelle regioni rosse: come ritirare l'iPhone 12

Il lockdown delle regioni dichiarate zone rosse in Italia a causa della pandemia da Covid-19 ha portato anche alla chiusura di 7 Apple Store dal 6 novembre al 3 dicembre. Anche gli altri Apple Store situati in centri commerciali italiani rimarranno chiusi per effetto dell’ultimo DPCM e proprio nel weekend di lancio del nuovo iPhone 12.

I due nuovi iPhone 12 Mini e Pro Max sono arrivati nei negozi proprio il 6 novembre, nel giorno dell’entrata in vigore delle misure anti-covid che hanno proclamato zona rossa Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria. Per evitare la formazione di code e assembramenti nei pressi dei negozi rimasti aperti altrove, Apple ha organizzato un sistema di accesso su prenotazione e messo a disposizione dei clienti degli Specialist che li accompagnino scelta del dispositivo e della modalità di consegna contactless: direttamente a domicilio, fuori dal negozio o al suo ingresso all’orario concordato.

Apple Store chiusi fino al 3 dicembre: ecco dove

Il governo italiano ha emanato un nuovo DPCM per un lockdown con misure più restrittive nelle regioni rosse, cioè quelle considerate più a rischio per i contagi da Covid-19. Tra le misure è prevista la chiusura dei negozi fino al 3 dicembre e anche Apple si è adeguata, chiudendo 7 dei suoi 16 negozi in Italia, che si trovano proprio tra Lombardia e Piemonte.

Ecco la lista degli Apple Store chiusi nelle zone rosse dal 6 novembre al 3 dicembre:

Milano, Piazza Liberty

Carugate, Carosello;

Grugliasco, Le Gru;

Lonato, Il Leone;

Orio al Serio, Oriocenter;

Rozzano, Fiordaliso;

Torino, Via Roma.

Apple Store, dove chiudono nel weekend

Le nuove misure del DPCM colpiscono anche i negozi della Mela situati nei centri commerciali delle altre regioni italiane, classificate come gialle e arancioni, dove i negozi di beni non necessari dovranno restare chiusi nel weekend. Una misura valida anche per gli store di Apple situati sia nelle città che nei centri commerciali.

Ecco la lista degli Apple Store aperti dal lunedì al venerdì, ma che rimarranno chiusi nel weekend:

Piazza della Repubblica a Firenze;

Via Rizzoli a Bologna;

Bufalotta, Porta di Roma;

Campi Bisenzio, I Gigli;

EUR, Euroma 2;

Marcianise, Campania;

Mestre, Nave de Vero;

Misterbianco, Centro Sicilia;

Rimini, Le Befane.

Apple Store, le nuove modalità di acquisto

Per ovviare al problema delle restrizioni previste dalle misure anti-covid in Italia, Apple ha deciso di offrire ai suoi clienti una modalità di consegna contactless dei nuovi iPhone 12. Per accedere agli Store rimasti aperti, sarà necessario effettuare una prenotazione per accedere ai negozi, ovviamente muniti di mascherina e dopo il controllo della temperatura, per rispettare il distanziamento fisico.

Chi invece non potrà, o non vorrà, recarsi in un negozio potrà ricorrere all’aiuto degli Apple Specialist con cui comunicare attraverso una chat online. Il cliente potrà così scegliere il proprio dispositivo, acquistarlo e poi scegliere tra diverse modalità di consegna quali il ritiro in store, il ritiro fuori dallo store, la consegna express all’ingresso del negozio o ancora la consegna in giornata.