Apple Tv+: tutto quello che ci sarà al debutto

31 Ottobre 2019 - Apple lancia il guanto di sfida ai numerosi servizi di streaming online. Dal 1° novembre 2019, debutterà Apple Tv+, la piattaforma pronta a fare la concorrenza a Netflix, Disney ed HBO. Per l’azienda di Cupertino è una nuova sfida che cambia i paradigmi dell’azienda: non solo produttrice di dispositivi, ma anche di contenuti premium.

Apple Tv+ sarà subito disponibile a un prezzo decisamente interessante. La società californiana offrirà gratuitamente un periodo di prova di una settimana per poi chiedere solo 4,99 euro al mese, mentre chi acquisterà un nuovo device Apple avrà in regalo un anno di abbonamento gratuito. Al lancio sarà disponibile un catalogo piuttosto fornito di serie TV originali, contenuti per bambini e spettacoli pensati per gli adulti. Tra i protagonisti ci sarà Jennifer Aniston e Oprah Winfrey.

Apple Tv+: il catalogo

Come sempre a Cupertino non hanno badato a spese e il servizio partirà in pompa magna pronto a sbaragliare i suoi concorrenti più agguerriti. Entro il 2022 Apple spenderà più di 4 miliardi di dollari per realizzare contenuti originali. Ecco cosa troveremo nel catalogo di Apple Tv+.

The Morning Show

Si tratta di una serie su cui Apple punta molto. “The Mornig Show” racconta le sfide e l’odio tra conduttori e conduttrici negli show mattutini delle tv locali statunitensi. Prodotta e interpretata da Reese Witherspoon insieme a Jennifer Aniston e Steve Carrell.

For All Mankind

Cosa sarebbe successo se l’Unione Sovietica avesse battuto sul tempo gli Stati Uniti nella conquista allo spazio e fosse sbarcata per prima sulla Luna? “For All Mankind” immagina così un presente alternativo dove la Nasa farà di tutto per ideare una missione spaziale ancora più ambiziosa.

See

In un futuro lontano l’uomo ha perso il senso della vista dopo essere regredito ad uno stato primitivo. Jason Momoa e Alfre Woodard daranno alla luce due gemelli in grado di vedere e dovranno difendere la prole da una spietata regina pronta a tutto pur di rapire i due bambini. La serie è prodotta da Steven Knight, creatore di “Peaky Blinders” e “Taboo”.

Dickinson

La serie TV racconta la storia della poetessa americana Emily Dickinson, vissuta negli Stati Uniti tra la prima e la seconda metà dell’Ottocento. Una figura misteriosa ed emblematica del diciannovesimo secolo. Una voce femminile che sfidò le costrizioni e le etichette della società, del genere e della famiglia.

Apple Tv+: non solo serie tv

Su Apple Tv+ ci sarà spazio anche per i più piccoli con la serie animata “Snoopy in Space” o il programma di pupazzi “Helpsters” di Sesame Street. Ma anche il reboot di “Ghostwriters” dove un gruppo di ragazzini si improvviseranno detective grazie all’aiuto di un fantasma scoperto in biblioteca. Occhi puntati sull’atteso programma dedicato ai libri di Oprah Winfrey, “Oprah’s Book Club”. Infine, per gli amanti del genere horror dal 28 novembre sarà disponibile la nuova serie intitolata “Servant”.