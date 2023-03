Apple Watch, il prezzo è crollato definitivamente: sconto esagerato

Marzo inizia con il botto su Amazon. Da oggi, infatti, sono disponibile in offerta diversi dispositivi Apple con sconti che arrivano addirittura al 43%. Uno sconto "normale" per altri dispositivi, ma che per un prodotto dell’azienda di Cupertino è davvero speciale. Solitamente, infatti, siamo abituati a offerte che permettono di risparmiare poche decine di euro, mentre con quelle disponibili da oggi si arrivano fino a 300€. Ed è esattamente quello che accade con l’Apple Watch 4 che troviamo sul sito di e-commerce con uno sconto del 43% al prezzo più basso di sempre. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il modello che troviamo oggi in offerta è uno dei più "carrozzati" tra quelli lanciati da Apple in questi anni. Infatti, si tratta della versione da 44m GPS + Cellular in grado di collegarsi autonomamente a internet utilizzando la rete dati. Inoltre è dotato di un cinturino premium in Maglia Milanese che ne aumenta il valore. Tutto questo fa capire la bontà della promo. Essendo un’offerta speciale è probabile che duri pochissimo: approfittatene immediatamente.

Apple Watch 4

Apple Watch 4: caratteristiche e funzionalità

Uscito sul mercato qualche anno fa, l’Apple Watch 4 è ancora uno smartwatch super attuale e con caratteristiche da vero top di gamma. In questo periodo l’azienda di Cupertino lo ha supportato con continui aggiornamenti e con nuove funzionalità. Non ha nulla da invidiare rispetto ai modelli più recenti dei quali, inoltre, è il progenitore.

Infatti, proprio con l’Apple Watch 4 c’è stato un salto generazionale importante, con un design leggermente rinnovato rispetto al passato e con un display Retina più grande (fino al 30% più grande rispetto al passatto) e cornici molto sottili. La versione che troviamo oggi in offerta, infatti è quella da 44mm (la più grande) con supporto GPS + Cellular. Collegando una scheda eSim allo smartwatch è possibile connettersi alla rete dati senza utilizzare lo smartphone.

Tante le funzionalità pensate per l’utilizzo quotidiano, a partire da quelle per la salute. I sensori, oltre a monitorare costantemente la frequenza cardiaca, permettono anche di effettuare un ECG per controllare lo stato di salute del proprio cuore. Nel caso in cui notano qualche dato anomalo si viene immediatamente avvertiti.

Migliorate anche le app per il fitness. Apple Watch 4 supporta tantissime modalità di allenamento differenti e puoi analizzare i dati raccolti e capire come stai migliorando. Tra le novità introdotte ci sono nuovi tipi di esercizi come yoga e trekking.

Apple Watch 4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per l’Apple Watch 4: oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 399€, con uno sconto del 43% che fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. La promo è davvero unica: riguarda un prodotto Apple e il risparmio è notevole. Inoltre, Amazon permette anche di pagare in cinque rate da 79,80€ al mese a tasso zero (l’opzione si attiva direttamente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata, ma il numero di scorte è limitato, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Apple Watch 4

