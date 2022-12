Apple Watch 6 mai così conveniente: lo sconto è pazzesco

Natale ricco di sorprese, per gli amanti dei prodotti Apple. Basta fare un veloce giro tra le offerte di Natale Amazon per rendersi conto che non c’è momento migliore per acquistare un nuovo prodotto della Mela Morsicata.

Ne è un esempio l’Apple Watch Series 6, disponibile su Amazon con uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso di sempre. Nonostante i suoi due anni di vita, lo smartwatch di Cupertino è ancora oggi uno dei modelli più performanti sul mercato. La versione in offerta su Amazon offre connettività Wi-Fi e cellulare: sarà sufficiente sottoscrivere un abbonamento eSim per utilizzare lo smartwatch in piena autonomia, senza necessità di sincronizzarlo con l’iPhone.

Apple Watch 6 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

I nuovi sensori per il rilevamento dei parametri vitali garantiscono un livello di precisione mai visto prima. Grazie all’Apple Watch 6 sarà possibile il battito cardiaco e il livello di ossigenazione del sangue: sarà così possibile conoscere in tempo reale se il battito del cuore è accelerato o rallentato e, se ne abbiamo bisogno, realizzare un elettrocardiogramma direttamente con il nostro smartwatch.

L’Apple Watch Series 6 può poi monitorare in maniera automatica decine di attività sportive e darci consigli e suggerimenti per mantenerci in forma e in piena salute. L’app Fitness traccia gli spostamenti che facciamo quotidianamente, così da avere sempre un’idea precisa dello sforzo fatto e delle calorie consumate. Il display Retina always-on, poi, è più luminoso che mai e offre una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Anche allenandosi all’aperto, dunque, non ci saranno difficoltà a monitorare tempi e progressi fatti nel corso della sessione.

La connettività Cellular, come detto, permette di utilizzare l’Apple Watch Series 6 senza bisogno di mantenere attiva la sincronizzazione con l’iPhone. Potremmo ricevere e inviare messaggi, fare chiamate, ottenere le indicazioni per i nostri spostamenti in maniera del tutto autonoma, anche se abbiamo dimenticato il telefono a casa.

Apple Watch 6 a rate senza interessi su Amazon: sconto e prezzo finale

Acquistando oggi l’Apple Watch 6 sarà possibile risparmiare 320 euro sul prezzo di listino. Merito dello sconto del 38% che fa scendere il prezzo dagli 839,00 euro originari ai 519,00 euro dell’offerta.

A questo si unisce la possibilità, per gli iscritti ad Amazon Prime, di pagarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Chi ha aggiunto una carta di credito o debito può infatti scegliere il pagamento rateale prima di aggiungere il prodotto al carrello. In questo modo, l’Apple Watch 6 costa 103,80 euro al mese per cinque mesi.

