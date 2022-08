Apple Watch 6, l'offerta da non farsi scappare: sconto choc

Sempre più utilizzati e diffusi, gli smartwatch si sono affermati sul mercato come utilissimi "compagni d’avventura" nelle attività quotidiane di ognuno di noi. Grazie alla connettività senza fili permettono di rimpiazzare lo smartphone quando non possiamo tenerlo tra le mani, mentre i vari sensori di cui sono dotati li trasformano in perfetti "personal trainer" da polso.

L’Apple Watch 6 in offerta su Amazon è ancora oggi uno degli smartwatch e sportwatch più validi in circolazione. Lanciato nel settembre 2020, l’orologio smart del produttore californiano assicura il top delle prestazioni sia nell’utilizzo quotidiano, sia nel monitoraggio delle attività sportive e delle condizioni di salute. Grazie allo sconto garantito dal gigante del commercio elettronico, comprare l’Apple Watch 6 non è mai conveniente così come oggi.

Apple Watch Series 6 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

A differenza di molti altri smartwatch disponibili sul mercato, l’Apple Watch è caratterizzato da un’estrema versatilità. Può essere infatti impiegato tanto per monitorare l’attività fisica e le prestazioni dell’allenamento, quanto come utilissimo supporto per lo smart working. Nonostante il display con diagonale di poco superiore a un pollice, infatti, l’orologio smart della casa di Cupertino può essere utilizzato per gestire appuntamenti, rispondere a messaggi di messaggistica istantanea e posta elettronica e rispondere o fare chiamate. Ma andiamo con ordine.

L’Apple Watch Series 6 monta uno schermo OLED Retina Display con risoluzione 368×448 pixel e luminosità di picco di 1.000 Nits. In questo modo lo schermo è sempre ben visibile, anche sotto la luce diretta del sole, e utilizzare lo smartwatch di Apple può essere utilizzato senza troppi problemi anche all’esterno. Il nuovo chip Apple S6, adeguatamente supportato dal chip wireless W3 e il chip U1 per la connettività senza fili, consente di eseguire più applicazioni senza rallentamenti o lag di sorta. La connettività senza fili (Wi-Fi e Bluetooth, ma non solo) permette di sincronizzare velocemente l’Apple Watch con l’iPhone e gestire così chiamate e messaggi senza dover necessariamente utilizzare lo smartphone.

I sensori per il monitoraggio dello stato di salute, invece, consentono sia di valutare le performance delle sessioni di allenamento sia di valutare i parametri vitali più importanti. Il sensore cardiaco monitora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la frequenza cardiaca e invia delle notifiche nel caso in cui dovessero esserci delle anomalie. Il sensore SpO2, invece, misura la saturazione e permette così di valutare la percentuale di ossiggeno nel sange. Grazie all’app ECG, infine, è possibile effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che si vuole.

I sensori di movimento presenti all’interno della cassa in alluminio – incluso il GPS – consentono di tracciare con precisione ogni movimento e monitorare così l’attività fisica. L’Apple Watch Series 6 può rilevare automaticamente decine e decine di diverse modalità di allenamento e sport (dalla corsa al ciclismo, passando per nuoto e yoga) e consente di registrare i progressi allenamento dopo allenamento.

Apple Watch 6 a rate su Amazon: sconto e prezzo

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, comprare oggi l’Apple Watch Serie 6 è più conveniente che mai. Merito dello sconto del 24% sul listino che fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi degli ultimi mesi. L’Apple Watch 6 costa così 357,00 euro, con un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo consigliato dal produttore californiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono inoltre scegliere di comprare l’Apple Watch 6 a rate a tasso 0 e senza costi di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere il pagamento rateale in fase di acquisto per poter pagare l’Apple Watch 6 in cinque rate da 71,40 euro, senza interessi e senza pagare spese di istruttoria.

Apple Watch Serie 6 GPS, con cassa da 44 millimetri e braccialetto sport Argento