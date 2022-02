Apple Watch 6 in offerta: uno sconto così non si è mai visto

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon è disponibile una super offerta su uno dei dispositivi più richiesti e amati dagli utenti. Stiamo parlando dell’Apple Watch 6, uno degli ultimi modelli lanciati dall’azienda di Cupertino. Oggi troviamo l’Apple Watch 6 da 40mm nella versione GPS + Cellular a un prezzo di 369€, ben il 32% in meno rispetto a quello di lancio. Per un prodotto Apple si tratta di un super sconto, sebbene sia stato lanciato da più di un anno. Inutile dire che per lo smartwatch si tratta del minimo storico e di uno di migliori prezzi di tutti il web.

Il modello che troviamo oggi in offerta su Amazon è quanto di meglio possa offrire Apple. Lo schermo da 40mm è molto grande e che ci aiuta a tenere tutte le informazioni sotto controllo, mentre la presenza della connettività Cellular ci permette di effettuare le chiamate direttamente dallo smartwatch (è necessario avere una scheda telefonica ad hoc). L’Apple Watch 6 è uno dei migliori smartwatch ancora in circolazione, grazie a un processore molto veloce e a funzionalità uniche, come ad esempio l’app ECG che controlla in tempo reale il ritmo cardiaco (in caso di anomalie possiamo segnalare tutto al nostro medico curante). L’offerta è veramente molto interessante e la richiesta è alta: per questo motivo bisogna essere veloci nell’approfittarne, prima che terminano le scorte.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte del giorno, puoi iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo bisogna cliccare qui.

Scheda tecnica Apple Watch 6

Completo, versatile, iconico. L’Apple Watch è diventato oramai un vero e proprio status symbol e ha avuto il merito di sdoganare l’utilizzo degli smartwatch, facendoli diventare un accessorio di utilizzo comune, un po’ come successo con gli smartphone. L’Apple Watch 6 ha segnato per l’azienda di Cupertino un piccolo salto in avanti dal punto di vista tecnologico: nuovo processore ancora più potente e veloce, nuovo schermo più grande e nuove funzionalità dedicate al monitoraggio della salute.

La versione in offerta è quella con schermo da 40mm e che oltre al GPS integrato permette anche di effettuare chiamate e ricevere messaggi, il tutto senza dover utilizzare lo smartphone (bisogna però avere una e-SIM ad hoc). Il display può essere personalizzato in base alle proprie necessità cambiando il quadrante e scegliendone uno dei tanti disponibili.

Tra le nuove funzioni disponibili sull’Apple Watch 6 c’è l’app per misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, parametro diventato sempre più importante negli ultimi anni. Per quanto riguarda il resto del comparto salute c’è l’app ECG che monitora il ritmo cardiaco, con la possibilità di sapere in tempo reale il numero di battiti. Altra novità è il monitoraggio del sonno, con un report completo che ci permette di capire se abbiamo riposato bene.

L’Apple Watch 6 registra anche tutti i nostri allenamenti (corsa, bicicletta, yoga, ballo) ed è possibile analizzare i dati raccolti sull’app Fitness. Tra gli sport supportati c’è anche il nuoto essendo lo smartwatch impermeabile.

Apple Watch 6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Uno sconto che difficilmente si vede per un prodotto Apple. Oggi su Amazon è disponibile l’Apple Watch 6 da 40mm nella versione GPS + Cellular a un prezzo di 369€, con uno sconto del 32%. In termini monetari si tratta di un risparmio netto di 170€, una cifra molto interessante per uno smartwatch. La consegna è gratuita per i clienti Amazon Prime ed è prevista nel giro di un paio di giorni.

Apple Watch 6