Apple Watch 6, il prezzo è crollato definitivamente: sconto Black Friday imperdibile

Quando sul mercato esce un nuovo prodotto è normale che il prezzo di quelli precedenti sia destinato ad abbassarsi. Bisogna solo aspettare e avere pazienza. Se a questo aggiungi anche la vicinanza del Black Friday, ecco che questi prodotti cominciano a diventare molto interessanti. Anche se si tratta di dispositivi Apple. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi con l’Apple Watch 6, dispositivo uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che resta ancora molto attuale grazie ai continui aggiornamenti rilasciati dall’azienda di Cupertino.

Oggi su Amazon lo troviamo in offerta a un prezzo veramente speciale: è disponibile, infatti, con uno sconto di ben il 38% e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. L’offerta è davvero sensazionale: è già complicato trovare un dispositivo Apple in offerta, trovarlo con uno sconto del 38% capita solamente in periodi particolari, come questo che sta arrivando (il Black Friday comincia il 18 novembre). In promo troviamo due modelli dell’Apple Watch: quello da 40mm e quello da 44mm. In entrambi i casi si tratta della versione GPS + Cellular, quindi è possibile associare anche una scheda eSIM per navigare in Internet senza doversi appoggiare allo smartphone. L’offerta è interessantissima e non ha una data di scadenza, per questo motivo vi consigliamo di approfittarne subito.

Apple Watch Series 6: la scheda tecnica e le funzionalità

Essere uscito sul mercato da un po’ di tempo non lo rende meno performante di dispositivi lanciati negli ultimi mesi. L’azienda di Cupertino ha continuato a supportare l’Apple Watch 6 e lo ha aggiornato costantemente migliorando le funzionalità presenti. E non è un caso che l’orologio smart è ancora oggi uno dei migliori alleati per il monitoraggio della salute.

L’Apple Watch 6 ha il tipico design degli smartwatch Apple: schermo rettangolare e display Retina con un’ottima risoluzione e una luminosità molto elevata che lo rende leggibile anche sotto la luce del sole. Sul display si hanno a disposizione tutte le informazioni più importanti, dall’orario, ai passi effettuati fino agli anelli di attività che ci fanno capire facilmente come è andata la giornata.

Sotto la scocca troviamo sensori che permettono di tenere sotto controllo i propri parametri vitali. L’Apple Watch 6 è in grado di monitorare ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca e in caso di qualche dato anomalo si viene immediatamente avvertiti tramite una notifica nell’app Salute. Disponibile anche un sensore per misurare in tempo reale la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Una delle funzionalità più utile dell’orologio, però, è l’app ECG che permette di effettuare un controllo rapido sulla salute del proprio cuore.

Altrettanto utili le app dedicate agli allenamenti. Sull’Apple Watch 6 troviamo tante attività fisiche, alcune anche particolari e pensate appositamente per i fanatici del benessere fisico. Tutti i dati vengono raccolti sull’orologio in modo da consultarli facilmente e capire se si sta migliorando.

I due modelli che troviamo oggi in offerta supportano anche l’eSIM e sono in grado di collegarsi autonomamente a Internet. In questo modo sono completamente autonomi rispetto allo smartphone ed è possibile utilizzarli anche per effettuare chiamate o rispondere a quelle in entrata.

Apple Watch Series 6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta l’Apple Watch 6 in offerta al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto eccezionale del 38%. I modelli disponibili su Amazon sono due.

Il primo è l’Apple Watch 6 da 40mm e grazie allo sconto del 38% costa 334,98€. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di poco superiore ai 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 67€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Il secondo modello in offerta è la versione un po’ più grande da 44mm. A salire è anche il prezzo che, però, resta sempre interessantissimo. Oggi lo troviamo a 354,98€ e il risparmio sul prezzo di listino supera i 210€. Anche in questo caso è possibile pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 71€ al mese.

Per entrambe le versioni la disponibilità è immediate e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023, quindi potete acquistarlo adesso in vista dei regali di Natale.