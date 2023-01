Apple Watch 6, prezzo crollato definitivamente: sconto esagerato

La miglior offerta di oggi ha un nome ben preciso: Apple Watch 6. Non si tratta di un iperbole: oggi su Amazon troviamo lo smartwatch dell’azienda di Cupertino in offerta con uno sconto di ben il 31% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. E sappiamo molto bene che è difficile trovare prodotti Apple con sconti del genere (solitamente si aggirano intorno al 10%). Questo merito va alle offerte di inizio anno che Amazon ha dedicato ai prodotti della mela morsicata: oltre allo smartwatch troviamo con un ottimo sconto anche il PC iMac con schermo Retina 5K e diversi accessori. La promo speciale non ha una durata e lo smartwatch è molto richiesto in questi ultimi giorni, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, l’Apple Watch 6 resta ancora un orologio top di gamma con il suo stile inconfondibile. Inoltre, la versione che troviamo oggi in offerta è veramente unica: schermo da 44mm (la più grande tra quelle a disposizione), connessione GPS + Cellular (si può connettere alla rete dati senza appoggiarsi allo smartphone) e braccialetto in maglia milanese, una delle più pregiate. Insomma, uno smartwatch che, oltre a essere tecnologico, è anche elegantissimo.

Apple Watch 6

Apple Watch 6: caratteristiche e funzionalità

Cosa c’è di meglio di un dispositivo Apple con uno sconto del 31%? Oltretutto si tratta di un Apple Watch che funziona in maniera autonoma, senza l’ausilio di uno smartphone, grazie alla possibilità di collegare una scheda SIM. In questo modo puoi chiamare, mandare messaggi, cercare indicazioni stradali, direttamente dall’orologio senza utilizzare il telefono cellulare.

Oltre a questa funzionalità avanzatissima, l’Apple Watch 6 offre tantissimo altro. In primis ha uno schermo da 44mm con il classico design rettangolare. Il display Retina si legge benissimo in qualsiasi situazione, anche sotto la luce del sole. E grazie alla funzione Always-on è sempre attivo. Ottimo anche il processore sviluppato appositamente per questo dispositivo e che assicura prestazioni top.

Rispetto ai modelli precedenti, sull’Apple Watch 6 fanno il loro debutto alcune funzionalità molto utili, soprattutto per il monitoraggio della salute. Tra tutte spicca la misurazione della saturazione del sangue, parametro diventato molto importante negli ultimi anni. Altra novità è il monitoraggio del sonno, con un report completo che analizza il riposo notturno. Troviamo, poi, altre funzioni molto utili per monitorare la salute: la frequenza cardiaca in tempo reale e la possibilità di controllare il ritmo cardiaco tramite l’app ECG.

L’Apple Watch 6 è anche il compagno ideale per tutti gli appassionati del fitness. Sono supportate tantissime attività fisiche e a bordo troviamo diverse app che ci aiutano a migliorare e a tenerci sempre in forma. Inoltre, lo smartwatch è anche impermeabile.

Apple Watch 6 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’Apple Watch 6. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 579€, con uno sconto di ben il 31% rispetto a quello di listino. Si risparmiano poco meno di 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 115,80€ al mese. L’orologio è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni (arriva dopo il ponte della Befana). L’offerta è veramente vantaggiosa e potrebbe terminare da un momento all’altro.

