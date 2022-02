Apple Watch 7 al minimo storico: con lo sconto di oggi è da comprare subito

Il fine settimana si è aperto con delle offerte clamorose su Amazon: tutti i prodotti Apple, a partire dagli iPhone fino ad arrivare ai MacBook Pro di ultima generazione, sono in super sconti, con prezzi mai visti prima (in quasi tutti i casi si tratta del minimo storico). E logicamente non potevano mancare l’Apple Watch 7, l’ultimo modello di smartwatch lanciato dall’azienda di Cupertino. L’orologio smart di Apple è disponibile a un prezzo di 355,71€, ben il 19% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio che supera gli 80€. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero.

Con l’Apple Watch 7 l’azienda di Cupertino ha fatto un deciso salto in avanti dal punto di vista tecnologico: schermo più grande e sempre attivo, nuovo chip che assicura una potenza maggiore e nuove funzionalità per monitorare l’attività fisica e anche la salute. Quelli che sono sempre stati i punti forti dell’orologio intelligente, invece, restano e sono anche potenziati: l’app ECG è ancora più precisa, mentre la ricarica della batteria è più veloce. Per chi ama i prodotti Apple ed è alla ricerca di un nuovo orologio, questa è un’offerta da non farsi scappare, anche perché potrebbe durare solamente poche ore o pochi giorni. Quindi bisogna essere veloci.

Apple Watch 7: la scheda tecnica

L’Apple Watch 7 è stato lanciato in due versioni: una da 41mm, la seconda da 45mm. Il modello in offerta su Amazon è quello più piccolino da 41mm che ben si adatta a qualsiasi polso. Rispetto al passato Apple è riuscita a ridurre le cornici laterali e ad aumentare leggermente la grandezza dello schermo, modificando leggermente anche il design dello smartwatch.

Il nuovo schermo Retina assicura una luminosità ancora più alta rispetto al passato ed è disponibile anche la funzione always-on per avere il display sempre attivo (ma aumenta il consumo della batteria). Grazie allo schermo più grande ora è anche possibile scrivere direttamente con le proprie dita: puoi digitare un messaggio o un’e-mail semplicemente tracciando con il dito le lettere sul display.

Non mancano le classiche funzionalità presenti in tutti gli smartwatch. Il monitoraggio della salute è veramente completo, grazie al sensore per misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il battito cardiaco. Confermata anche l’app per fare un elettrocardiogramma a singola derivazione in ogni momento della giornata. L’ECG è in grado di riconoscere se ci sono segni di fibrillazione atriale (un’alterazione del ritmo cardiaco). L’app Sonno, invece, fornisce un report completo del proprio riposo e aiuta a creare una routine per andare a letto e dormire immediatamente.

Sono decine gli allenamenti disponibili grazie al supporto a tanti sport differenti, tra cui le nuove aggiunte Pilates e Tai Chi. Lo smartwatch è anche impermeabile e quindi può essere utilizzato quando si nuota. Anche la batteria è migliorata: ora basta poco più di un’ora per ricaricare completamente lo smartwatch.

Apple Watch 7 in offerta su Amazon: offerta e sconto

Un’offerta mai vista prima quella lanciata da Amazon per l’Apple Watch 7, nella versione più piccola da 41mm. Oggi lo si paga solamente 355,71€, il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è pari al 19% e si tratta di un super ribasso per un prodotto Apple (solitamente gli sconti non superano il 10%). In vista di San Valentino l’Apple Watch 7 si candida a essere una delle migliore idee regalo possibili. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione da Amazon: 5 rate da 71,15€ al mese. Per il reso ci sono a disposizione i classici 15 giorni di tempo.

