Domani arriva Apple Watch 8: la Serie 7 crolla su Amazon

Tra poche ore lo smartwatch più desiderato al mondo, cioè l’Apple Watch Serie 7, sarà considerato "vecchio": il 7 settembre, alle ore 19 italiane, Apple presenterà infatti il suo nuovo Watch Serie 8 (probabilmente anche in versione Pro). Non è un caso, dunque, che il prezzo di Apple Watch 7 stia scendendo da giorni e che, proprio ora, sia al minimo. Ecco le offerte migliori su Amazon, dove è presente tutta la gamma di Apple Watch 7 e dove, non appena disponibile, arriverà anche Apple Watch 8.

Apple Watch 7: le offerte Amazon

L’Apple Watch 7 più economico è quello con connettività solo GPS e cassa da 41 mm: ha un prezzo di listino di 439 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon, in vista dell’arrivo del nuovo modelli, è possibile pagarlo 369 euro (-70 euro, -16%).

Apple Watch Serie 7 – Verisone solo GPS – Cassa da 41 mm – Colore Product-Red

Apple Watch 7 cassa da 45 mm, sempre con la sola connettività GPS, ha un prezzo di listino di 469 euro ma grazie all’offerta in corso lo si paga 389,99 euro (-79,01, – 17%).

Apple Watch Serie 7 – Verisone solo GPS – Cassa da 45 mm – Colore Blu Abisso

L’Apple Watch 7 con cassa da 45 mm in acciaio, cinturino maglia Milano e connettività GPS e cellulare, ha un prezzo di listino di 789 euro, ma grazie all’offerta in corso il prezzo è sceso a 699,99 euro (-89,90 euro, -11%).

Apple Watch Serie 7 – Verisone GPS e cellulare – Cassa da 45 mm – Cinturino in maglia

L’Apple Watch 7 con cassa da 45 mm, colore verde e connettività GPS e cellulare, ha un prezzo di listino di 569 euro euro, ma grazie all’offerta in corso il prezzo è sceso a 519,99 euro (-49,01 euro, -9%).

Apple Watch Serie 7 – Verisone GPS e cellulare – Cassa da 45 mm – Colore Trifoglio

Apple Watch 7: comprare o aspettare?

Una domanda da farsi, in vista dell’evento Far Out di Apple, è se non sia il caso di aspettare l’uscita di Apple Watch 8 invece di comprare la Serie 7 oggi. La risposta è no, per due motivi.

Il primo è che Apple Watch 8 non sarà molto diverso dal 7 (l’eventuale "Pro" potrebbe esserlo, la versione standard non dovrebbe). Il secondo è che Apple Watch 7, quasi certamente, resterà in listino ma con prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli disponibili oggi su Amazon.

A conferma di tutto ciò, infine, specifichiamo che tutte le offerte scadono questa sera. Quindi no, non è il caso di aspettare.