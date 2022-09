Apple Watch 7, offerta mai vista prima: prezzo incredibile

Da tempo gli smartwatch sono diventati i nostri fidati "assistenti personali" nella vita di tutti i giorni, aiutandoci con operazioni di ogni tipo. Non tutti i modelli, però, sono in grado di coniugare usabilità e funzionalità di alto livello.

L’Apple Watch Series 7 in offerta su Amazon mette a disposizione tutto questo e molto altro. Lo smartwatch della Mela Morsicata non solo sostituisce egregiamente qualunque smartphone disponibile sul mercato, ma fornisce informazioni utili per mantenersi in forma e monitorare il proprio stato di salute. Un dispositivo estremamente versatile e valido, insomma, disponibile al prezzo più basso di sempre.

Apple Watch 7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’Apple Watch 7 in offerta su Amazon è quello con la cassa in alluminio da 41 millimetri (ideale per persone con polso 130-200 millimetri) dotato di GPS. Un dispositivo versatile, che dà il meglio di sé quando è utilizzato come sport tracker. Grazie al GPS e ai vari sensori presenti all’interno della cassa, infatti, lo smartwatch della Casa di Cupertino è in grado di monitorare autonomamente decine e decine di modalità di allenamento, fornendo dati e statistiche utili a capire i propri punti di forza e quali aspetti dell’attività fisica vanno invece migliorati. Merito anche dell’app Fitness, grazie alla quale si avranno "a portata di polso" programmi di allenamento personalizzati in base al proprio fisico e ai propri obiettivi.

Sensori che, dall’altro lato, tornano molto utili anche a controllare il proprio stato di salute. Il sensore cardiaco, ad esempio, monitora il ritmo del battito del cuore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inviando una notifica nel caso in cui ci siano delle anomalie. L’Apple Watch Series 7, all’occorrenza, può essere utilizzato per fare un elettrocardiogramma, ricavando così ancora più informazioni sullo stato di salute. Il sensore SpO2, invece, fornisce dati sul livello di ossigenazione del sangue.

Grazie al nuovo display Retina always-on più ampio del 20% rispetto ai modelli della precedente generazione, l’Apple Watch 7 offre una migliore esperienza d’uso nella quotidianità. Leggere messaggi, rispondere ad email e utilizzare una delle migliaia di app compatibili che possono essere scaricate dall’App Store è più semplice e immediato.

Apple Watch 7 a rate su Amazon: offerta imperdibile

Lo smartwatch della Casa di Cupertino è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto mai visto prima. La promozione riguarda l’Apple Watch PRODUCT(RED) e nelle colorazioni blu abisso e verde trifoglio, che possono essere acquistate al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. L’Apple Watch Series 7 in offerta su Amazon costa 369,00 euro, scontato del 16% rispetto al prezzo suggerito dal produttore californiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito tra i metodi di pagamento possono poi comprare l’Apple Watch 7 a rate, a interessi 0 e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere il pagamento rateale prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire la normale procedura di acquisto. In questo modo, l’Apple Watch 7 costa 73,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple Watch Series 7 (GPS) con cassa in alluminio da 41 millimetri, PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 7 (GPS) con cassa in alluminio da 41 millimetri, Blu abisso

Apple Watch Series 7 (GPS) con cassa in alluminio da 41 millimetri, verde trifoglio