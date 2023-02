Apple Watch 7, crollo verticale: a questo prezzo è da comprare subito

Ne abbiamo parlato già qualche giorno fa, ma oggi torna prepotentemente "all’onore delle cronache". Stiamo parlando dell’Apple Watch 7, uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato e che oggi troviamo in una promo speciale, a un prezzo mai visto prima. Non utilizziamo toni trionfalistici a caso: la versione da 41mm GPS + Cellular (supporta, quindi, anche una scheda eSIM per connettersi autonomamente a internet) è in offerta con uno sconto di ben il 39% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito: Canale offerte tecnologia -> Clicca qui e OfferteDcasa -> Clicca qui.

Di per sé un’offerta con uno sconto del 39% è già interessante, ma diventa eccezionale quando riguarda dispositivi Apple. Infatti, sappiamo molto bene che i prodotti dell’azienda di Cupertino difficilmente sono in offerta e quando scendono di prezzo lo fanno solo per pochi euro. Un risparmio che sfiora i 300€ è un qualcosa di eccezionale, per un dispositivo piuttosto recente e che utilizza sensori di ultima generazione. Inoltre, puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Insomma, oggi è il giorno giusto per acquistare questo fantastico Apple Watch 7.

Apple Watch 7

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Apple Watch 7: le funzionalità

Con l’Apple Watch 7 l’azienda di Cupertino ha fatto un deciso salto in avanti per quanto riguarda i suoi smartwatch. Un cambiamento che ha riguardato tanti piccoli aspetti, a partire dallo schermo fino ad arrivare alle funzionalità e ai sensori. La versione che troviamo oggi in offerta è quella da 41mm (la più piccolina e con l’iconico design rettangolare) con GPS + Cellular. Questo particolare modello è in grado di collegarsi autonomamente alla rete dati collegando allo smartwatch una scheda eSim.

Rispetto ai modelli precedenti, lo smartwatch è anche più robusto, grazie alla presenza di un cristallo di protezione più resistente. Ha anche ricevuto il grado di resistenza alla polvere IP6X ed è impermeabile fino a 50 metri.

Uno dei punti forti dell’Apple Watch è sempre stato il monitoraggio della salute e dell’attività fisica e si conferma essere anche in questo Apple Watch 7. I sensori presenti sotto la cassa misurano il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, effettuano un ECG e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Se sei stressato, recupera energia mentale con l’app Mindfulness.

Se siete degli sportivi, invece, avete a disposizione un gran numero di attività sportive e per ognuna potete raccogliere dati e analizzarli per capire il vostro livello di preparazione. E grazie agli anelli di attività avete sempre una sintesi dei dati a portata di mano.

Apple Watch 7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta sensazionale per un dispositivo sensazionale. Oggi troviamo l’Apple Watch 7 nella versione GPS + Cellular a un prezzo di 449€. Lo sconto è di ben il 39% e si risparmiano 300€ rispetto a quello di listino. Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate da 89,80€ al mese. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare qualche giorno. Il nostro consiglio è di approfittarne subito: l’offerta è talmente allettante che potrebbe terminare presto.

Apple Watch 7

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram