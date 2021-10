Apple Watch 7 ora disponibile: come preordinarlo

Da oggi, finalmente, è possibile preordinare Apple Watch 7, l’ultimo orologio smart di Apple annunciato insieme a iPhone 13 a metà settembre. L’effettiva disponibilità di questo modello, però, è a partire dal 15 ottobre: oggi, quindi, è solo possibile prenotarlo ma la spedizione del prodotto avverrà venerdì prossimo. Nello stesso giorno sarà possibile comprarlo negli store di Apple.

I preordini, invece, sono aperti sia sul sito ufficiale di Apple che su Amazon. Apple WAtch 7 è disponibile in versione solo GPS o GPS + Cellular, cioè con connessione cellulare integrata (il secondo costa 100 euro in più). La cassa dell’orologio può essere da 41 o 45 millimetri, in alluminio, acciaio o titanio, con prezzi via via crescenti. Numerosi i cinturini disponibili: Solo Loop, Solo Loop intrecciato, Sport, Sport Loop, Nylon, Pelle e acciaio inossidabile. Ancor più numerosi i colori per la cassa: Argento, Blu, Mezzanotte, Galassia, Verde, Oro, Grafite, Nero siderale, Titanio, (PRODUCT)RED. Infine, ci sono le collezioni speciali: Apple Watch Nike, Apple Watch Hermès, Apple Watch Edition. I prezzi partono da 439 euro, ma possono arrivare a molto di più.

Apple Watch 7: caratteristiche tecniche

Prima di guardare ai prezzi, bisogna leggere le specifiche tecniche del nuovo modello Apple, visto che il precedente Apple Watch 6 resta ancora in vendita. La serie 7 ha uno schermo più grande, protetto da un vetro più resistente del 50%, è più luminoso del 70% in modalità Always On.

La serie 7, inoltre, è dotata del processore Apple S7, contro l’Apple S6 della serie 6. Il nuovo processore è un po’ più potente, ma soprattutto consuma meno e questo aiuta ad aumentare l’autonomia dell’ultimo orologio di Apple, che arriva a 18 ore con una sola carica.

A dispetto di quanto tutti si aspettassero, invece, non cambia quasi per nulla il design: per distinguere un Apple Watch 7 da un Apple Watch 6 bisogna guardarlo da vicino.

Apple Watch 7: quanto costa

Il prezzo base di Apple Watch 7 è di 439 euro, per la versione solo GPS da 41 millimetri in alluminio e con cinturino base Sport. Lo stesso modello, con cassa da 45 millimetri, costa invece 469 euro.

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio con Cinturino Sport

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio verde con Cinturino Sport

Passando alle versioni GPS + Cellular, invece, i prezzi salgono di 100 euro esatti.

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in alluminio con Cinturino Sport

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 45 mm in alluminio con Cinturino Sport

Senza andare a scomodare le serie speciali, che costano molto di più, basta cambiare materiali per la cassa e il cinturino per far salire notevolmente i prezzi. L’Apple Watch 7 GPS + Cellular con cassa da 41 mm in acciaio inossidabile con cinturino Loop in maglia milanese, ad esempio, costa 789 euro.

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in acciaio inossidabile color grafite con Loop in maglia milanese