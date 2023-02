Apple Watch 7, prezzo crollato: è da acquistare subito

Nel panorama degli smartwatch, si sa, la competizione è quasi del tutto inesistente. Sin dal suo lancio, l’Apple Watch è stato in grado di monopolizzare (o quasi) il segmento, lasciando agli altri le fette residue del mercato. Anno dopo anno, gli orologi smart della Mela morsicata si sono migliorati, offrendo funzionalità avanzate di alta gamma.

Se vuoi ricevere in tempo reale le migliori offerte Amazon, iscriviti gratis ai due nostri canali Telegram. "Canale offerte tecnologia" è dedicato alle migliori offerte in ambito tech (smartphone, smartwatch, accessori e tanto altro), "OfferteDCasa", invece, è dedicato a tutti i prodotti per la casa e la vita di tutti i giorni. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link qui di seguito: Canale offerte tecnologia -> Clicca qui Offerte di casa -> Clicca qui

L’Apple Watch 7 in offerta su Amazon non ha granché bisogno di essere presentato o introdotto. Lanciato sul mercato nell’autunno del 2021, è ancora oggi tra i migliori smartwatch in circolazione. I sensori smart presenti all’interno della cassa da 41 millimetri permettono infatti di registrare automaticamente decine di attività sportive e monitorare il nostro stato di salute. E grazie allo sconto top, lo pagherete pochissimo: oggi è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon.

Apple Watch Series 7 con cassa da 41 millimetri, GPS+Cellular, color Galassia

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Apple Watch 7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di cassa in acciaio da 41 millimetri, l’Apple Watch 7 è perfetto per monitorare gli allenamenti e lo stato di salute. Grazie ai sensori smart registra in maniera automatica gli allenamenti e gli spostamenti quotidiani, calcolando le calorie bruciate e monitorando i progressi fatti nel corso delle sedute di allenamento. Un personal trainer da polso, grazie al quale migliorare la forma fisica e ottenere programmi di allenamento personalizzati.

Il monitoraggio dello stato di salute, invece, vi permette di conoscere istantaneamente il numero di battiti cardiaci ed effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che si vuole. Il sensore SpO2 misura la saturazione dell’ossigeno, restituendo così un valore fondamentale per scoprire se stiamo bene o meno.

Tutti i dati sono poi perfettamente leggibili grazie al Display Retina always on. Il pannello OLED, adeguatamente protetto dal cristallo anteriore, è più largo del 20% rispetto al modello precedente e facilmente leggibile anche se esposto alla luce diretta del sole.

La connettività cellular vi renderà invece completamente autonomi dallo smartphone. Basta attivare un’offerta eSim per poter effettuare e ricevere chiamate, inviare messaggi, ottenere le indicazioni stradali e utilizzare la connettività mobile senza che abbiate bisogno di sincronizzare l’Apple Watch con l’iPhone.

Apple Watch 7 a rate su Amazon: interessi, rata e prezzo finale

Non solo lo sconto top che fa scendere il prezzo a livelli mai visti. Acquistando oggi l’Apple Watch 7 su Amazon sarà possibile pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Un doppio vantaggio da non lasciarsi scappare. Il modello con cassa da 41 millimetri, GPS e connettività cellulare è disponibile con uno sconto del 26% sul listino, che permette di risparmiare 190 euro. In questo modo, l’Apple Watch 7 costa 549,00 euro anziché 739,00 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono scegliere di pagare a rate a interessi 0. In questo modo, l’Apple Watch Series 7 costa 109,80 euro al mese per cinque mesi.

Oltre al modello con cinturino Sport color Galassia troviamo in offerta anche i modelli con cassa in acciaio inossidabile da 41 millimetri e Loop in maglia milanese color argento e color grafite. Lo sconto, in questi casi, è leggermente inferiore: -24% e prezzo fissato a 599,00 euro. Il risparmio è ancora considerevole: -190 euro sul listino e minimo storico per uno dei modelli più iconici della Casa di Cupertino

Apple Watch Series 7 con cassa da 41 millimetri, GPS+Cellular, color Galassia