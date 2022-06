Apple Watch 7, super offerta: a questo prezzo è da comprare subito

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un Apple Watch 7, quel momento è arrivato oggi. Su Amazon è disponibile l’Apple Watch 7 da 41mm in offerta con uno sconto di 50€ sul prezzo di listino. Inutile dirvi che si tratta di un’offerta ottima per un dispositivo della mela morsicata: già è complicato vederli in promo, quando lo sconto è allettante bisogna approfittarne subito. Per l’orologio smart si tratta anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

Questa versione dell’Apple Watch 7 è la migliore che possiamo trovare in commercio. Rispetto ai modelli precedenti, l’Apple Watch 7 ha fatto un grande salto in avanti dal punto di vista tecnologico: schermo più grande e resistente e nuove funzionalità per il monitoraggio della salute che lo fanno diventare il compagno ideale nella vita di tutti i giorni. Come capita con tutti i prodotti Apple, l’offerta non ha una durata pre-fissata e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Apple Watch 7: funzionalità e scheda tecnica

L’ultima versione dell’Apple Watch ha portato con sé notevoli novità sia dal punto di vista del design sia delle funzionalità. Gli ingegneri dell’azienda di Cupertino hanno lavorato per ingrandire le dimensioni del display senza aumentare le dimensioni dell’orologio. E ci sono riusciti riprogettando tutto lo smartwatch. La versione che troviamo oggi in offerta ha uno schermo da 41mm, il più grande e resistente mai montato su un’Apple Watch. Il display Retina ha anche la funzione Always-on che permette di avere sempre sotto controllo l’orario e i parametri vitali più importanti. Grazie al nuovo display è possibile anche scrivere messaggi a mano senza dover utilizzare la tastiera.

Apple Watch 7 – blu

Migliorate anche le funzionalità dedicate alla salute. Grazie ai nuovi sensori montati da Apple è possibile in ogni momento misurare la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue ed effettuare un ECG per controllare il battito. Nel caso in cui venga riscontrata qualche anomalia si viene immediatamente avvertiti dall’orologio ed è consigliabile consultare il proprio medico curante. Presente anche il monitoraggio del sonno e dello stress.

Aggiunte anche nuovi allenamenti come Tai Chi e Pilates. Avere l’Apple Watch al polso è come avere sempre al proprio fianco un coach che monitora i nostri progressi e ci fornisce consigli utili su come migliorare. Lo smartwatch può essere utilizzato anche per l’allenamento in piscina grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Rispetto ai modelli precedenti è stata migliorata anche la ricarica, ora più veloce del 33%. Infine, sull’App Store dedicato all’Apple Watch troviamo tantissime applicazioni che si rivelano molto utili nella vita di tutti i giorni (e molte sono anche gratuite).

Apple Watch 7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta lampo da non lasciarsi scappare: oggi troviamo l’Apple Watch 7 da 41mm a un prezzo di 389€. Lo sconto è di ben 50€ rispetto a quello di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 77,80€ al mese (servizio offerto direttamente da Amazon). L’orologio viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e per per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore (per i clienti Amazon Prime).

Apple Watch 7 – blu

Apple Watch 7 – nero

In offerta con lo stesso sconto troviamo anche la versione più grande da 45mm. In questo caso il prezzo è di 419€.

Apple Watch 7 – 45 mm