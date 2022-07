Apple Watch SE: l’offerta Amazon è imperdibile

Quando nel settembre del 2020 fu presentato l’Apple Watch SE si disse: c’è un Apple Watch per tutti. Infatti la versione economica (sempre nei limiti di Apple) dello smartwatch è un modello per chi vuole semplicemente indossare l’orologio con il marchio della mela morsicata ma non è disposto a spendere troppo. E in più, oggi lo troviamo a un prezzo conveniente grazie alle offerte Amazon.

L’Apple Watch SE condivide con il resto della gamma di smartwatch della mela il design estremamente curato e l’elevata qualità costruttiva e dei materiali, tipica dei prodotti Apple. Con l’Apple Watch SE è abbinato il servizio Apple Fitness+ pensato per chi desidera restare in forma grazie anche allo smartwatch, e Apple One, una sorta di bundle che include tutti i servizi Apple in un solo abbonamento mensile. L’offerta di Amazon di oggi, propone lo sconto sullo smartwatch Apple Watch SE taglia 40 mm, quindi per polsi più sottili (va bene anche per le donne, quindi). L’occasione è davvero ottima anche per chi vuole iniziare a approcciare all’ecosistema Apple e conoscere i suoi prodotti.

Apple Watch SE caratteristiche tecniche

L’Apple Watch SE è lo smartwatch economico di Apple basato su chip S5. Quello al momento in offerta ha la sola connessione GPS, ma c’è anche una versione con connessione cellulare, più costosa. Grazie al GPS, comunque, è possibile tracciare gli allenamenti all’aperto senza portarsi dietro lo smartphone.

Lo smartwatch ha un ampio display retina da 1,78 pollici 324×394 pixel protetto da vetro zaffiro e 1.000 nit di luminosità per essere leggibile anche in piena luce.

Le funzioni di monitoraggio dei parametri di salute sono limitati al sensore che rileva il battito cardiaco, mancano altre funzionalità come l’ECG (l’elettrocardiogramma presente sulle versioni più costose) o l’SpO2, ma è dotato di sensore per rilevare le cadute, bussola e altimetro con rilevazione continua.

Apple Watch SE: l’offerta di Amazon

Lo smartwatch Apple Watch SE è in offerta oggi su Amazon con uno sconto interessante, nella versione GPS cassa da 40 mm. Il prezzo dello smartwatch Apple SE 2021 è di 309 euro ma oggi grazie allo sconto Amazon è possibile pagarlo 269 euro (-40 euro, – 13%).

Apple Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Apple Watch SE ha lo stesso ampio display Retina dei modelli Series 6, per vedere più cose con un solo sguardo. Ha anche sensori evoluti, per monitorare allenamenti e obiettivi di fitness, e funzioni potenti per la salute e la sicurezza. Con l’app Sonno ti aiuta a creare una routine per quando è ora di andare a letto e ti fa sapere come dormi. E puoi ricevere telefonate, messaggi e ascoltare musica direttamente sull’orologio. È pronto a darti tantissimo, a meno di quello pensi.

Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Ampio display Retina OLED

Con Apple Watch misuri ogni giorno quanto ti muovi, e i progressi compiuti li controlli nell’app Fitness su iPhone

Puoi registrare ogni tuo allenamento: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Paghi i tuoi acquisti all’istante e in sicurezza con Apple Pay

Apple Watch richiede iPhone 6s o successivo con iOS 14 o successivo

Cassa, Cinturino, USB-C Cavo magnetico per la ricarica (1 m)

