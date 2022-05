Apple Watch SE, lo smartwatch lowcost oggi costa pochissimo

La serie SE di Apple riguarda i dispositivi con caratteristiche top, ma che costano di meno rispetto a quella principale. Lo sappiamo bene con l’iPhone SE, arrivato oramai alla terza generazione e che ha una sua nicchia di mercato ben delineata. Apple ha fatto lo stesso anche con gli smartwatch lanciando da oramai un po’ di tempo l’Apple Watch SE. Si tratta di un orologio con il classico design della mela morsicata, con all’interno componenti leggermente più datate rispetto all’Apple Watch 7. Questo, però, non vuol dire che non offra performance elevate e funzionalità avanzate. Troviamo un fedele compagno per i nostri allenamenti, sensori che misurano il nostro stato di salute e tantissime app da poter installare. Insomma, tutto quello che si chiede a un orologio smart.

Il prezzo dell’Apple Watch SE di per sé è già abbastanza concorrenziale, ma oggi diventa davvero qualcosa di speciale. Infatti, su Amazon troviamo l’Apple Watch SE da 44mm in offerta a 269€, il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è di ben il 21% e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Per essere un dispositivo dell’azienda di Cupertino si tratta di una super promo da non farsi scappare. A questo prezzo è uno dei migliori smartwatch che possiate trovare per rapporto qualità-prezzo.

Apple Watch SE da 44mm: caratteristiche e funzionalità

Tutto quello che offre solitamente l’Apple Watch, a circa 200€ in meno. Così possiamo riassumere questo Apple Watch SE, un dispositivo molto interessante e che può essere la giusta soluzione per tutti coloro che vogliono un nuovo smartwatch.

Il display Retina OLED è lo stesso che troviamo sull’Apple Watch 6, quindi una garanzia per luminosità e per colori. Sotto la scocca è presente tutta l’ampia gamma di sensori che l’azienda di Cupertino ha sviluppato per i suoi orologi. L’Apple Watch SE è il compagno ideale per il fitness, con decine di sport supportati, tra cui la corsa, il ciclismo, il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri) e anche il Pilates. Inoltre, ci sono i classici tre Anelli di attività che mostrano cosa abbiamo fatto durante la giornata.

Il monitoraggio della salute è un’altra delle funzionalità importanti offerte dallo smartwatch Apple. In ogni momento è possibile controllare il battito cardiaco e analizzare i dati per vedere se c’è qualche anomalia al cuore. L’app Mindfulness, invece, aiuta a ridurre lo stress e a trovare il giusto equilibro psico-fisico, che passa anche dal riposo. Infatti, l’Apple Watch SE ha anche il monitoraggio del sonno ed elabora un report quotidiano sulla qualità del riposo.

A bordo troviamo l’ultima versione di WatchOS e uno store con centinaia di applicazioni da poter installare. Buona anche la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza problemi.

Apple Watch SE da 44mm in offerta: prezzo e sconto

Calo di prezzo improvviso e minimo storico per l’Apple Watch SE da 44mm. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 269€, con uno sconto di ben il 21% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 70€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon: 5 rate da 53,80€ al mese. Come la maggior parte dei prodotti Apple, anche questo smartphone lowcost viene spedito e venduto direttamente da Amazon. Per il reso ci sono 30 giorni di tempo in modo da testarlo senza fretta.

L’Apple Watch SE è disponibile in tre diverse colorazioni.

Apple Watch SE – blu

Apple Watch SE – oro

Apple Watch SE – nero