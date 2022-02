Apple Watch SE, lo sconto è imperdibile: prezzo al minimo storico

L’obiettivo è quello perseguito con il lancio dell’iPhone SE: proporre sul mercato un prodotto di ottima qualità e con specifiche tecniche paragonabili a quelle dell’iPhone della generazione precedente, con un prezzo di listino decisamente più abbordabile. Non ci si deve stupire, dunque, se l’Apple Watch SE è tra gli smartwatch più ricercati e di maggior successo degli ultimi anni.

Il “piccolino" di casa Apple, infatti, garantisce quasi le stesse caratteristiche e funzionalità del Series 6 a un prezzo davvero interessante. E grazie all’offerta top Amazon di oggi (disponibile per i modelli Blu, Mezzanotte e Galassia), lo smartwatch economico di Apple diventa ancora più interessante. Quasi irrinunciabile. Sarà infatti possibile risparmiare più del 10% sul prezzo di listino e acquistare l’Apple Watch SE con cassa da 40 millimetri (in alluminio riciclato al 100%) quasi al prezzo più basso di sempre.

Apple Watch SE GPS: caratteristiche e funzionalità

Pur trattandosi della versione economica dello smartwatch della Mela morsicata, l’Apple Watch SE condivide molte delle caratteristiche tecniche con il Series 6, lanciato sul mercato nel 2020. A partire dall’ampio display Retina OLED con risoluzione 324×394 pixel: un pannello di elevata qualità, che permette di visualizzare informazioni e dati in qualunque condizione di luce (anche sotto luce diretta del sole). Al di sotto del pannello trova spazio il SoC S5, coadiuvato dal chip wireless W3 (lo stesso montato dal Series 6 e dal Series 7), che garantisce connettività Wi-Fi e Bluetooth ad alta velocità. Sensore che consente di sincronizzare l’Apple Watch all’iPhone 13 (oggi in offerta su Amazon con 120 euro di sconto sul prezzo di listino) e rispondere a chiamate e messaggi senza che ci sia bisogno di tirare il telefonino fuori dalle tasche.

Non mancano ovviamente tutte le funzionalità legate al mondo dello sport e dell’attività fisica. Grazie ai sensori avanzati presenti nella cassa da 40 millimetri sarà possibile monitorare automaticamente decine di sport e attività differenti: dalla corsa al nuoto, passando per pilates, bici e ballo. Grazie al servizio Fitness+ di Apple, poi, restare in forma (o tornare in forma) sarà un vero e proprio gioco da ragazzi. Il sensore ottico per il monitoraggio del battito cardiaco, invece, consente di tenere sotto controllo il proprio livello di stress e ricevere notifiche in caso di brachicardia, tachicardia o ritmo irregolare.

L’ottimizzazione hardware-software, invece, permette di avere un’autonomia di oltre 17 ore di utilizzo: si potrà portare l’Apple Watch SE al polso durante tutta la giornata, per poi ricaricarlo comodamente quando si andrà a dormire.

Apple Watch SE in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come detto, l’offerta top di Amazon riguarda l’Apple Watch SE con cassa da 40 millimetri nelle colorazioni Blu, Mezzanotte e Galassia. Acquistandolo oggi potrai risparmiare il 13% sul prezzo di listino: l’Apple Watch SE costa 269 euro, prezzo molto vicino al minimo storico fatto registrare all’inizio del mese di febbraio.

